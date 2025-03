Mihail Neamțu a fost demis de la șefia Comisiei de Cultură, după derapajul verbal pe rețelele sociale

Mihail Neamțu a fost demis luni, 31 martie, de la șefia Comisiei de cultură de la Camera Deputaților, după un „limbaj suburban” pe rețelele sociale la adresa celor care îl fac putinist. Biroul permanent al Camerei Deputaților a dat termen pânăpe 2 aprilie grupului AUR ca să îl înlocuiască. În caz contrar, șefia acestei comisii urmează să fie atribuită altui partid parlamentar.





„Am depus astăzi ( n.r. 31 martie) la Biroul permanent o cerere de schimbare a lui Mihail Neamțu din funcția de președinte al Comisiei pentru cultură. În această perioadă, în care vedem foarte multă tensiune în societate, vedem foarte mult extremism, e nevoie de echilibru și moderație din partea politicienilor și ce am văzut zilele trecute a fost exact opusul acestui echilibru și acestei moderații pe care o cerem politicienilor: l-am văzut pe acest președinte al Comisiei de cultură, pe Mihail Neamțu, dezlănțuit, cu un limbaj suburban, ceva care îl descalifică profund. Am cerut ca până miercuri, și a fost agreat de majoritatea liderilor de grup, AUR să vină cu o propunere de înlocuire a lui Neamțu de la președinția Comisiei de cultură. Altfel, am discutat cu liderii de grup, miercuri va trebui să le luăm președinția acestei comisii și să o dăm unui om care poate să ne reprezinte pe noi ca Parlament, până la urmă”, a afirmat Ionuț Moșteanu, liderul deputaţilor USR, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că Mihail Neamțu nu deține președinția Comisiei de cultură „pe persoană fizică”. „Dacă nu faci față presiunii publice, n-ai ce să cauți în politică. Deputatul Neamțu a primit bani de la Bogdan Peșchir, cel care a făcut pe niște bani neclar de unde, a făcut propagandă și a plătit acești micro-influenceri pe TikTok, printre care și Mihail Neamțu, pentru a face propagandă extremistă pentru Călin Georgescu”, a susținut deputatul USR.

Moșteanu a susținut ulterior, pe Facebook, că: „Parlamentul trebuie curățat de aceste derapaje. Iar Comisia de Cultură nu poate rămâne condusă de cineva care înjură ca la ușa cortului pe oricine îndrăznește să-i spună adevărul domnului Neamțu”.

Deputatul AUR Mihail Neamțu, președintele comisie de cultură a Camerei Deputaților, a transmis insulte grave pe rețelele sociale celor care îl fac putinist. Într-un clip video, Neamțu îi jignea pe cei care îl acuză că este „putinist”.

„Bă, Bogdan ăsta, băiatul ăsta, Bogdan PR (n.red.: Peșchir), a dat din buzunarul lui. Mă, când ați dat voi ceva, mă, nenorociților? Mă, eu sunt putinist? Eu sunt moscovit fiindcă un IT-ist din Brașov mi-a dat 500 de euro? Mă nenorociților, mă! Mă javrelor! Până când veți continua cu această calomnie? Nesimțiților! Vine unul și zice: Neamțule, ești putinist. Păi dacă eu sunt putinist, mă-ta-i curvă. Și te rog să demonstrezi că nu e așa! Nu voi mai tolera niciodată această acuzație în spațiul public sau în spațiul privat! Repet, la orice calomnie la adresa mea sau la adresa altora vă rog să răspundeți exact cum vă spun eu: dacă eu sunt putinist mă-ta-i curvă. Demonstrează că nu-i așa!”, a spus Mihail Neamțu, într-o filmare pe rețelele de socializare.