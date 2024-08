Marius Tucă, declarații despre întâlnirea Ciolacu-Geoană: „Erau și alte mese, se puteau așeza în altă parte”

La câteva zile de la întâlnirea Ciolacu-Geoană care a stârnit o reacție dură din partea Elenei Lasconi, președintele USR, jurnalistul Marius Tucă a declarat că prim-ministrul și secretarul general adjunct al NATO „s-au purtat politicos” și că au vorbit „în general despre PSD”.

„S-au salutat, s-au salutat și cu doamna Mihaela Geoană, pentru că Marcel Ciolacu nu a fost însoțit. S-au așezat la masa la care era si Marcel Ciolacu. Acum stau si mă întreb, a vrut să stea acolo? Eu cred că trebuia să aibă loc această întâlnire, erau și alte mese, se puteau așeza în altă parte.

S-au așezat, eram în capul mesei, am glumit foarte tare «hai acum pacea de la Cozia» și mi-am amintit, am povestit când eram pe Valea Jiului si mă suna Cozma si Radu Vasile cum fac să se întâlnească, eu am fost cu pacea, aduc o hârtie și semnam iar pacea de la Cozia.

Au discutat mult si ei, cei doi și Victor (n.red. Ponta), despre chestiunea cu PSD, care au fost problemele în ultimii ani, a fost o discuție relaxată, s-a băut un pahar de șampanie, de vin și s-a discutat.

A fost o prima discuție, mai ales că erau în public și oameni de față, dar relaxată, ca oamenii să vadă cum sunt, s-au purtat politicos. Vorbeau în general despre PSD", a declarat Marius Tucă, conform Realitatea.

Amintim faptul că președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, au fost surprinși luând cina la aceeași masă, luni seara, 29 iulie, într-un restaurant, împreună cu alți politicieni, printre care și fostul premier Victor Ponta, unde au fost invitați de jurnalistul Marius Tucă, la aniversarea sa.

După ce în spațiul public au apărut imagini de la evenimentul cu pricina, Elena Lasconi a criticat marți, 30 iulie, pe Facebook întâlnirea politicienilor la eveniment. Ulterior, fostul premier Victor Ponta a numit-o pe Elena Lasconi, într-o postare pe Facebook, „coana Leana”.