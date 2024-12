Marcel Ciolacu anunță o alianță pro-europeană formată din PSD, PNL, USR, UDMR și minorități. Care sunt următorii pași

Premierul PSD Marcel Ciolacu a anunțat că există o majoritate parlamentară formată din PSD, PNL, USR, UDMR și minorități care să mențină România pe drumul european și pro-NATO. În cadrul întâlnirii de miercuri ar putea fi semnat un acord în acest sens.

Miercuri, 4 decembrie, la ora 17.00, ar urma ca echipe ale PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanți ai minorităților să aibă o întâlnire în urma căreia să se stabilească un acord pe baza căruia să funcționeze o alianță pro-europeana, menită să formeze o majoritate în Parlament, să dea viitorul Guvern și să izoleze formațiunile extremiste.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, parafarea unui acord ar fi un semnal și în privința susținerii Elenei Lasconi în turul doi al alegerilor prezidențiale. Totuși, PSD a refuzat să aibă o poziție fermă privind susținerea candidatului USR la președinție, opiniile în partid fiind împărțite cu privire la acest aspect.

"Tragem un semnal clar și implicit ce duce la susținerea doamnei Elena Lasconi. Cred că se va semna un document în acest sens. Acest subiect o ajută și pe doamna Lasconi, o coaliție pro-europeană o ajută”, a afirmat liderul PSD într-o discuție cu jurnaliștii, precizând că alianță este și un mesaj de izolare a partidelor extremiste.

Evoluția alianței va depinde însă de rezultatul alegerilor prezidențiale de duminică, dar și de modul în care se vor negocia funcțiile în viitorul Guvern.

Declaraţiile de miercuri ale premierului Marcel Ciolacu vin după ce marţi a purtat discuţii cu liderul şi candidatul USR la preşedinţie, Elena Lasconi.

„Am avut, astăzi (marţi, n.r.), o întâlnire cu doamna Elena Lasconi, candidatul USR ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale, cu care am discutat despre o majoritate parlamentară pro-europeană și despre soluțiile pentru a putea realiza o guvernare care să susțină aceleași valori.

Mă voi întâlni și cu liderii celorlalte formațiuni politice care au anunțat deja că doresc să facă parte dintr-o formulă de guvernare care să continue dezvoltarea României folosind bani europeni. Este esențial să păstrăm direcția actuală a României: alături de Uniunea Europeană, NATO și în spațiul Schengen.

I-am spus doamnei Lasconi ceea ce le voi spune tuturor liderilor politici cu care urmează să discut și anume că voi căuta să aplic mesajul transmis de români în alegeri: drumul european al țării noastre trebuie să continue doar apărând mult mai hotărât valorile tradiționale, identitatea națională și credința acestui neam”, a transmis Marcel Ciolacul pe contul său de Facebook.

La rândul său, Elena Lasconi a declarat că în acest moment nu mai este vorba despre partide, candidaţi şi orgolii, ci de forma o coaliţie care să contracareze partidele suveraniste care vor fi reprezentate în viitorul parlament în procent de peste 30%.

„Le spun tuturor liderilor sa nu devieze cursul națiunii noastre. Am avut discuții cu unii lideri, o să mai am și mâine. Vreau să-i atrag atenția lui Marcel Ciolacu că noi nu avem nevoie de liant, ci de oameni de stat. Dacă nu ne mobilizăm pentru democrație, primarii care au proiecte pe fonduri europene ar putea să rămână fără finanțare. Pentru mine este importantă România și românii, în momentul ăsta nu mai vorbim de partide și de candidați, fără orgolii. Cred că trebuie să ne asumăm asta și ar fi bine să avem un guvern de uniune națională pro-europeană: PSD, PNL, USR, UDMR la guvernare. Tocmai de asta trebuie să negociem. Acum nu mai este vorba despre partide și trebuie să ne mobilizăm pentru că am pierdut câteva zile. Celălalt candidat își face campanie pe rețelele sociale, iar noi am respectat legea”, a spus Elena Lasconi în cadrul unei conferințe de presă.