„Mă duc să le salut pe doamnele de la Lidl”. Românii se mobilizează pe rețelele sociale împotriva boicotului lui Călin Georgescu

Oamenii au început să se mobilizeze pe rețelele de socializare, pentru a protesta pașnic față de îndemnul lui Călin Georgescu de a boicota supermarketurile din țară pe 10 februarie.

Călin Georgescu a lansat zilele acestea către susținătorii săi inițiativa de a boicota supermarketurile luni, 10 februarie. Acestei inițiative a declarat că se alătură și George Simion, președintele AUR.

Îndemnul lui nu a rămas fără răspuns. Pe rețelele de socializare, în special pe Facebook, oamenii au transmis că, deși își fac cumpărăturile în weekend, își vor schimba rutina în semn de protest.

„Luni, 10 februarie 2025, am de făcut niște cumpărături. Și o să iau și made in Romania, și made in UE, așa cum și în UE sunt acum destule produse românești la raft, în case, pe străzi. Luni, 10 februarie 2025, o să am însemne românești și europene, voi documenta cumpărăturile și va fi prilejul ideal pentru un «in your face» adresat tuturor celor ce vor să destabilizeze economic România, într-un joc politic fără scrupule care ne poate întoarce adânc în trecut”, a scris un utilizator.

„Pe 10 mă duc să le salut pe doamnele de la Lidl și să văd ce aduc la oferte. Lidl Masiv”, a adăugat altul.

Răspunsul activiștilor

Oamenii sunt îndemnați să meargă la cumpărături în orice supermarket sau hipermarket, indiferent de localitate, în semn de protest față de boicotul cerut de Călin Georgescu.

„Avem, în sfârșit, posibilitatea să protestăm împotriva lui Georgescu și a așa-zisilor suveraniști într-un mod civilizat, deci hai să o facem organizat. (...) Călin Georgescu a propus boicotare a supermarketurilor, luni, 10 februarie.

Guru copiază o mișcare de protest recentă, din Croația împotrivă prețurilor practicate de Kaufland dar el o vrea în România împotriva tuturor supermarketurilor rele și a "străinilor" care le dețin și sug sângele poporului.

În afară de faptul că supermarketurile asigură un număr important de locuri în Romania și plătesc taxe la stat, prin intermediul lor se comercializează și marfa românească, a producătorilor autohtoni. Evident, aceste aspecte nu contează pentru cripto comunistul Georgescu și nici pentru susținătorii lui, cum nu contează nici conceptul de comerț civilizat”, a scris activista Dana Hering.

Avertismentul specialiștilor

În același timp, experții au avertizat că îndemnul lui Călin Georgescu de boicotare ar hipermarketurilor ar putea îngropa industria alimentară din România.

Producătorii români își vând între 60 și 80% din producție prin rețelele de retail, iar măsura ar avea consecințe catastrofale. Sunt alte soluții pentru scăderea de prețuri, spun specialiștii.

„La ora actuală, firmele serioase, firmele înregistrate, care plătesc dări, din industria alimentară își vând cam între 60 și 80% din producție prin rețelele de supermarketuri și hipermarketuri. O parte din această marfă e perisabilă. Cum bine a spus și Barbu (n. red. – Florin Barbu, ministrul Agriculturii), cel puțin 70% din produsele aflate în supermarket sunt de origine românească, sunt de la procesatorii români sau de la producătorii români. Bun, nu sunt fructe foarte multe acum, dar, asta-i viața. O boicotare a magazinelor este practic o boicotare indirectă a producției și procesării românești. Atât îl duce mintea, atâta face. În schimb, îndeamnă populația să se ducă să cumpere de acolo unde e evaziune fiscală în general și originea nici dracu' n-o știe. Ați văzut, 1.000 de tone de usturoi furat, vândut în România. N-a fost în supermarket, a fost în piețe, ca usturoi românesc”, a spus liderul Federației Patronatelor din Industria Alimentară – Romalimenta, Sorin Minea, pentru „Adevărul”.