Liderul senatorilor UDMR: Liderii Coaliției au stabilit să mergem mai departe, conform protocolului

Turos Lorand, liderul senatorilor UDMR, a precizat pentru Agerpres că partidul din care face parte nu ia în calcul ieșirea de la guvernare și nu există o presiune în acest sens. Senatorul UDMR susține că liderii Coaliției au stabilit să se meargă mai departe după cele scrise în protocol.

"Informaţia apărută în spaţiul public, astăzi după-amiază(nr: marți, 9 mai), după ce preşedinţii de partid au declarat că mergem după acordul semnat în 2021, conform căreia UDMR ar lua în calcul ieşirea de la guvernare este una eronată. Noi, acum un an şi jumătate, ne-am angajat la guvernare alături de partenerii noştri cu toate riscurile şi cu toate responsabilităţile. Astăzi (nr: marți, 9 mai) liderii coaliţiei au stabilit să mergem mai departe pe acest drum politic, conform protocolului asumat de coaliţie. Din punctul nostru de vedere, discuţiile sunt închise şi nu se pune problema ieşirii niciunui partener din coaliţie", a precizat Turos Lóránd pentru Agerpres.

Liderul senatorilor UDMR a subliniat că nu a existat și nu există o presiune ca UDMR să iasă de la guvernare și nu se pune problema destrămării Coaliției.

Turos Lorand susține că miniștrii UDMR și-au făcut treaba și electoratul apreciază performanța acestora.

„Noi considerăm că miniştrii UDMR şi-au făcut bine treaba, au performat, iar electoratul apreciază această performanţă. Sunt speculaţii şi nu vreau să speculez de unde vin astfel de informaţii. Noi toţi suntem mulţumiţi de activitatea miniştrilor UDMR. Recent am avut congres, fiecare ministru a făcut cu acest prilej o retrospectivă a activităţii sale. Noi cu toţii considerăm că am pus oamenii potriviţi la locul potrivit şi au avut performanţă. Ideea asta că noi am fi scăzut în sondaje este chiar una eronată", a transmis liderul senatorilor UDMR, potrivit Agerpres.

Ipoteza potrivit căreia UDMR ar putea ieși de la guvernare a fost precizată de Csoma Botond, liderul deputaților UDMR. Acesta a afirmat că în cazul în care Uniunea va pierde ministerul Mediului se va lua în calcul inclusiv ieșirea de la guvernare. Liderul deputaților UDMR a punctat că nu este vorba despre vreo decizie și doar păreri din partid.

„Va fi o decizie statutară, dar (..) sunt foarte multe voci care spun că nu ar trebui să ne cramponăm să stăm la guvernare pentru că atunci, în percepţia publică am apărea că vrem să rămânem la ciolan. Pentru că nu se face o evaluare profesională, în acest caz, ci o evaluare de ordin politic şi cu aceasta nu putem să fie de acord şi există foarte multe voci în organizaţia pe care o reprezint care spun că, în atare condiţii, nu ar trebui să stăm. Luăm în calcul şi varianta ieşirii de la guvernare. Eu vă spun care sunt părerile din partid. Nu e o decizie”, a spus reprezentantul UDMR.