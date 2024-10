Liderul extremist din Austria își invită rivalii să îl susțină ca viitor cancelar. Ce șanse rămân pentru aderarea României la Schengen

În ciuda optimismului arătat, sâmbătă, de premierul Marcel Ciolacu, cu privire la relațiile cu Austria și la aderarea la Schengen a României în 2024, șansele sunt mici ca Austria să susțină România în acest demers, arată politologul Cristian Pârvulescu.

Sâmbătă, la depunerea candidaturii la alegerile prezidențiale, președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat că există „o comunicare directă” cu autorităţile din Austria pe tema aderării României la Spaţiul Schengen şi cu frontierele terestre.

„Am comunicare directă, are o comunicare directă ministrul de Interne, are o comunicare directă ministrul de Externe şi continuăm, prin familia social-democrată, să avem o presiune cât mai mare pe decizia de aderare la Schengen anul acesta. Eu cred că în perioada următoare vom veni cu veşti bune pentru România. Am şi eu o comunicare directă cu cancelarul Nehammer”, a declarat Marcel Ciolacu, la Biroul Electoral Central.

Șanse mici de intrare în Schengen, dinspre Austria

Politologul Cristian Pârvulescu consideră entuziasmul președintelui PSD Marcel Ciolacu ca fiind exagerat, în condițiile în care cele două partide clasate pe primele locuri la alegerile parlamentare din Austria nu arată susținerea unei astfel de acțiuni, iar formațiunea clasatǎ pe primul loc la alegeri este de extrema dreaptă.

„Nu cred în șansele României de a intra în Schengen, terestru, până la sfârșitul anului, nu le exclud, dar nu sunt deloc convins că s-ar putea întâmpla acest lucru, pentru că niciun guvern nu este sigur și stabil, iar problema migrației va rămâne în continuare una importantă în Austria, deci alegeri anticipate pot avea loc și extrema dreaptă poate câștiga și mai mult. Este foarte complicat. Nu știm când se va forma Guvernul în Austria și nu știm ce rol vor avea Partidul Libertății și Paridul Popular în viitoarea guvernare”, a precizat specialistul în ştiinţe politice, Cristian Pârvulescu.

Liderul de extremă dreaptă vrea să devină cancelar

În Austria, Partidul Libertății (FPO), de extremă dreaptă, condus de Herbert Kickl, a obținut aproximativ 29 la sută din voturi la alegerile de duminică trecută, o premieră istorică pentru formațiunea politică fondată în anii ‘50 sub un lider care fusese ofițer SS și parlamentar nazist.

În urma lui s-a clasat Partidul Popular Austriac (OVP), de centru-dreapta, al cancelarului Karl Nehammer, cu 26,5 la sută din voturi, care conduce în prezent Guvernul Austriei.

Herbert Kickl, liderul Partidului Libertății din Austria, de extremă dreapta, câștigător al alegerilor parlamentare, din Austria a cerut sâmbătă celorlalte partide să accepte că el ar trebui să conducă următorul guvern şi le-a avertizat împotriva formării unei „coaliţii de perdanţi”, a informat Reuters.

„Cred că o coaliție de învinși ar fi un semnal absolut fatal pentru alegători”, a spus Kickl, într-o declarație adresată presei, după ce s-a întâlnit vineri cu președintele Alexander Van der Bellen, adăugând că ar fi o „palmă în față” pentru electorat.

Procentele obție de partidul de extremă dreaptă, prietenos cu Rusia, sunt încă mult sub o majoritate, iar acest lucru înseamnă că ar trebui să adune o coaliție pentru a controla majoritatea locurilor din parlament și a forma un guvern stabil.

Singurul partid care a lăsat ușa deschisă unei coaliții, Partidul Popular Conservator (OVP), la guvernare, a exclus să se alăture unui guvern cu Kickl în el, arată Reuters.

„Dacă Partidul Libertății din Austria (FPO) ajunge la guvernare, șansele României de a intra în Schengen rămân mici. Pe de altă parte, și dacă Partidul Popular (ÖVP), al cancelarului Nehammer rămâne la Guvernare - ceea ce este absolut sigur (acest partid aflându-se la guvernare în mod continuu din 1987, fie că are cancelar, fie că are ministere importante), nu cred că va abandona problema Schengen. Probabil dacă va rămâne la guvernare va cere Ministerul de Interne ori funcția de cancelar, vor rămâne în continuare reticienți în ce privește extinderea Schengen”, a declarat Cristian Pârvulescu, pentru Adevărul.

Liderul partidului de extremă dreapta Herbert Kickl și-a repetat mesajul din noaptea alegerilor arătând că partidului său este deschis către celelalte patru formațiuni din parlament și crede crede că alegătorii au dat FPO mandatul de a guverna.

Kickl a vorbit puțin despre întâlnirea sa cu președintele Austriei, Van der Bellen, cel care și-a exprimat rezervele față de liderul FPO și a sugerat că s-ar putea să nu-l lase să formeze noul guvern. A declarat că atmosfera de la întâlnire a fost plăcută, iar discuția a fost deschisă.

„Noi, FPO, vrem să conducem viitorul guvern, cu mine în calitate de cancelar”, a mai spus Kickl, potrivit Reuters.

Șansele lui Kickl de a deveni cancelar

Partidul de extremă dreapta din Austria are o poziție împotriva emigrației, deci, implicit, împotriva lărgirii Schengen, însă șansele acestui partid de a ajunge la guvernare, câtă vreme nu renunță la funcția de cancelar pentru Herbert Kickl sunt mici, arată politologul Cristian Pârvulescu.

„Karl Nehammer, cancelarul Austriei, are o relație proastă, istoric, cu liderul extremei drepte. Cererea pe care a făcut-o Nehammer este clară: colaborăm cu Partidul Libertății, doar dacă acesta renunță la liderul său, ori un partid care câștigă alegerile nu are de ce să renunțe la lider. Ca urmare, eu nu văd cum ar putea să ajungă la guvernare. Au fost manifestații semnificative în marile orașe austriece, în acest weekend, împotriva unei colaborări cu extrema dreaptă. Președintele austriac și-a exprimat reticiențe. Este adevărat, Nehammer a cerut președintelui să propună, conform tradiției, conducerea Guvernului acestui partid și să încerce, dar situația rămâne în continuare neclară, președintele nefiind obligat constituțional și va încerca pe cât posibil să găsească o alternativă”, a explicat politologul Cristian Pârvulescu.