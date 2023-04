Kelemen Hunor, după ce UDMR a rămas fără funcție în ANRE: Aș fi acceptat și o poziție non-executivă, dar nu am avut loc

Liderul UDMR a explicat, într-un interviu pentru Gândul, că ar fi fost dispus să accepte și o poziție non-executivă în cadrul ANRE, însă „nici acolo nu am avut loc”. Kelemen Hunor susține că a fost deranjat de această situația în care a rămas fără vreo funcție în conducerea ANRE.

„Totuși, povestea este mai veche. Acum jumătate de an, când noi am prelungit mandatul celor de la ANR, a fost o înțelegere că fiecare își va păstra funcția în conducerea ANRE. Am mers cu această idee în momentul în care au fost niște discuții, însă am simțit că se schimbă situația. Ieri, înainte de masă, am discutat că se vrea ca toate cele patru posturi să fie doar pentru PNL și PSD. Într-o astfel de situație, bineînțeles, când doar parțial se reînnoiesc posturile, se poate discuta, dar nu a fost cazul. Poți să spui: mergem doi la PSD, unu la PNL, unu la UDMR. Eu, în ultima instanță, aș fi acceptat și o poziție non-executivă, fiindcă vorbim de două poziții din executiv și două poziții din bordul mare, dar nici acolo nu am avut loc. Asta a fost. Pe scurt, eu spun lucrurilor pe nume”, a declarat Kelemen Hunor, într-un interviu pentru Gândul.

Președintele UDMR susține că a fost deranjat de această situație, precizând că nu neapărat pentru pierderea funcției.

„Dacă îi întrebi pe oameni, mulți nu știu ce înseamnă ANRE. Există sau ar trebui să fie o cutumă, dincolo de înțelegerile scrise pe hârtie și ar trebui să funcționeze. Am înțeles că sunt niște probleme în PNL, niște tensiuni, dar nu le vei rezolva așa”, a adăugat acesta.

UDMR a rămas fără loc la ANRE

PSD și PNL și-au împărțit frățește cele patru locuri vacante, două la social-democrați, două la liberali, în condițiile în care PSD mai avea doi oameni în Comitetul de Reglementare, iar liberalii unul. Iar în ambele partide a fost făcut un lobby intens de politicieni cu forță internă.

Cei din UDMR au catalogat situația din Coaliție drept „o decizie injustă” „Credem că locul lui ar fi fost acolo. Noi am propus un profesionist, nu un politruc”, a precizat Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, care a bătut obrazul colegilor, pentru că Zoltan Nagy-Bege a fost cel care a ieșit să comunice public pozițiile ANRE, când Dumitru Chiriță (PSD) sau Mircea Man (PNL) erau de negăsit. „Nu suntem vânători de posturi. Credem că acest incident nu afectează mersul Coaliției”, a fost concluzia liderului UDMR. Prin urmare, nu au mers la plenul comun, la ședința la care a fost votată noua conducere.