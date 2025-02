Kelemen Hunor, despre audierea lui Călin Georgescu: „Organele de anchetă să-și facă treaba. A fost o surpriză pentru toată lumea”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că aducerea lui Călin Georgescu la Parchetul General pentru a răspunde unor acuzaţii extrem de grave a fost o surpriză pentru toată lumea şi că organele de anchetă „au început să se mişte”.

„Nu vreau să comentez mai mult acțiunea Procuraturii, fiindcă nu cunosc detaliile și nu este treaba mea să comentez. Am văzut că acuzațiile așa în mare, am citit în presă, sunt din cele mai grave. Și de aceea eu cred că un singur lucru putem să facem noi, oamenii politici, să nu intervenim, să nu ne amestecăm, să nu comentăm această anchetă și să așteptăm rezultatul anchetei. Nu pot să spun altceva decât: organele de anchetă să-și facă treaba. Dacă până acum n-au reușit, în sfârșit au început să se miște”, a declarat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Totodată, liderul UDMR a spus că nu cunoaşte prea multe date din dosar, doar că este vorba despre acuzaţii extrem de grave, astfel că se abţine să facă speculaţii.

„În ceea ce privește finanțarea campaniilor electorale, în anumite state, inclusiv în Statele Unite, dacă finanțarea campaniilor electorale este dincolo de lege, este infracțiune. E cea mai gravă, una dintre cele mai grave infracțiuni legate de campanii electorale se duce spre finanțare. La noi lucrurile sunt un pic mai diferite decât în alte state, dar da, e o acuzație foarte gravă. Dar nu vreau să comentez eu dacă va putea, nu va putea. Oricum, a fost o surpriză pentru toată lumea și pentru mine acțiunea de azi. Și nu avem alte detalii, nu comentăm mai mult decât să-și facă treaba anchetatorii așa cum scrie în carte”, a declarat el.

„Curtea trebuie să fie consecventă"

„Nu știu dacă va exista o contestație, nu știu dacă va exista o candidatură. Sunt lucruri despre care astăzi eu nu pot să discut, fiindcă nu am datele necesare. Un singur lucru pot să vă spun, Curtea trebuie să fie consecventă. Și trebuie să fim conștienți că este o instituție fundamentală și trebuie să apărăm Curtea, indiferent dacă ne plac deciziile Curții. Au fost multe decizii în trecut cu care eu nu am fost de acord, dar am respectat, alte decizii cu care am fost de acord, dar o Curte Constituțională și orice magistratură trebuie să fie consecventă”, a precizat Kelemen Hunor.

În ceea ce priveşte oportunitatea organizării unei noi şedinţe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care să desecretizeze, eventual, noi rapoarte ale serviciilor de informații pentru a face lumină în acest caz, liderul UDMR a afirmat că acest lucru îl poate stabili numai Ilie Bolojan, care este preşedintele interimar al ţării.

„Nu știu dacă există rapoarte noi. Dacă există, nu știu. Asta va decide președintele Bolojan. Eu cred că, cunoscându-l pe Ilie Bolojan, dacă va considera că e nevoie de o ședință a CSAT-ului, va convoca foarte repede, nu peste două luni, nu peste două săptămâni. Nu am discutat aceste aspecte cu Ilie Bolojan astăzi, dar așa cum îl știu, în momentul în care el consideră că va fi necesară o ședință, o va convoca, nu va sta pe gânduri”, a explicat politicianul.

Pe de altă parte, Kelemen Hunor consideră că este necesară constituirea unei comisii de anchetă parlamentară sau cel puțin să fie chemați șefii serviciilor de informații pentru a da lămuriri în acest sens.

„Și asta înseamnă să fie aproape săptămânal, bilunar, lunar, discuții în Comisia de Control a celor două servicii și, bineînțeles, acel control trebuie să fie mult mai aprofundat decât am avut până acum”, a spus Kelemen Hunor.