Kelemen Hunor: De ce nu rămân banii de la marile companii, precum cele cu apele minerale, în Harghita sau Bihor?

Fostul vicepremier Kelemen Hunor, șeful UDMR, a criticat într-un interviu pentruu Digi24 modul de distribuire al taxelor plătite de cetățeni, subliniind că anul viitor 12 miliarde de lei vor rămâne la nivel central, urmând să nu fie redistribuiți către autoritățile locale.

„Marea majoritate a deciziilor ar trebui să meargă la nivelul autorităților locale, mai puțin cele legate de politica de Securitate, Apărare, Externe. Sunt câteva domenii care...bineînțeles impozite naționale ș.a.m.d. Restul deciziilor ar trebui să meargă la nivelul autorităților locale și ar trebui gestionate de comunitatea locală, fiindcă am văzut acele comunități care gestionează corect treburile și acele autorități care gestionează bine treburile se dezvoltă mult mai repede, mult mai bine. (...) Finanțarea să se facă exact așa cum se face peste tot în lume. Banii făcuți acolo să rămână acolo, pe de o parte, iar, pe de altă parte, să existe și o redistribuire. Spuneți-mi și mie, am o întrebare despre bani. Un om din Maramureș, de ce trebuie să plătească Metrorexul în fiecare an cu sute de milioane, care poate că nu va ajunge niciodată din Suceava, din Botoșani sau din Harghita să meargă cu metroul? Plătește metroul pentru bucureșteni. Atunci nu s-a revoltat nimeni din București când 600, 800, 500 de milioane de la bugetul național, din taxele noastre, ale tuturor, se duc la Metrorex. Deci există acea formulă prin care se pot distribui banii...Se întâmplă parțial. Nu se întâmplă în totalitate”, a susținut Kelemen Hunor într-un interviu pentru Digi24.

Fostul vicepremier a dat și exemplul marilor companii, criticând faptul că taxele plătite de acestea ajung în bugetul central.

„Anumite firme care au o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro sau ceva de genul acesta, poate că s-a ridicat plafonul, automat plătesc impozitele în București. Dar de ce? De ce Sectorul 1 trebuie să fie locul unde ajung banii din toată țara? Dacă cineva poate să-mi explice și mie acest lucru. De ce nu rămân la Harghita de la „Borsec”, de ce nu rămân de la „Izvorul Minunilor” în Bihor ș.a.m.d, ca să vă dau doar câteva exemple de la apa minerală. De ce? De ce ajung banii în București? Sau de la telefonie mobilă? Cei care vorbesc la telefon, folosesc cartela, Vodafone, Orange, ce mai folosesc în toată țara, plătesc impozitul în Sectorul 1. (...) În ordonanța trenuleț au introdus pentru prima dată după mulți ani – noi am luptat ani de zile să rămână impozitele pe venit la autoritatea locală. Anul viitor, în 2024, aproape 12 miliarde rămân la nivel național. Nu vor ajunge la primării, cu toate că acele impozite pe venit, pe pensii, pe dividente etc ar fi trebuit să meargă către bugetele locale. Brusc, în ordonanța trenuleț au introdus că nu se vor repartiza, ci rămân la bugetul central”, a mai spus fostul vicepremier.