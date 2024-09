„Invidie? Ignoranță? Sau furia neputinței….”. Reacția lui Mihai Tudose după ce PNL a criticat portofoliul atribuit României în Comisia Europeană

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a răspuns, marți, criticilor PNL privind portofoliul obținut de România, întrebând dacă aceste critici sunt motivate de invidie, ignoranță sau frustrare.

Mihai Tudose, social-democrat, îi răspunde liberalului Siegfried Mureșan, care a criticat portofoliul de comisar european obținut de premierul Marcel Ciolacu, numindu-l „gol de conținut” și cu „zero competențe concrete”. Mihai Tudose le-a reamintit liberalilor că, în loc să sărbătorească succesul României, aceștia par supărați că nu este un succes personal al lor.

„Invidie? Ignoranță? Sau furia neputinței…. România a obținut cea mai importantă poziție în cadrul Comisiei Europene, un post de vicepreședinte executiv care gestionează 235 miliarde euro și are în portofoliu domenii importante pe plan european și de mare impact pentru România!!!Cine este ,,supărat”? ,,Fratele” liberal Sigfried Mureșan care încearcă să arunce în derizoriu acest succes al României…, a scris Mihai Tudose pe Facebook.

Europarlamentarul PSD a enumerat și motivele pentru care Siegfied Mureșan a criticat portofoliul de comisar european obținut de România.

„Fiindcă nu este ,,al lor, al liberalilor”… Fiindcă este un succes al lui Marcel Ciolacu… Fiindcă este un succes al PSD… Fiindcă, ca de obicei, ei sunt o parte a problemei și nu a soluției! Fiindcă nu au obținut ei, ,,liberalii”, postul de comisar pentru care vizau portofoliul extinderii UE… portofoliu care nu prea are treabă deloc cu România….”, a afirmat Mihai Tudose.

Tudose le-a transmis liberalilor că puteau „să se bucure și ei, ca români, de succesul României”.

„Puteau și ei să fie mândri că un român este vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. Puteau să fie normali…Puteau… dar nu le iese!! Răutate? Invidie? Sau doar furia neputinței?Și de data aceasta dovedesc cât de comod le este în zona penibilului!!! Felicitări Marcel Ciolacu pentru negocieri! Succes Roxana Mînzatu! Succes România!”, a continuat europarlamentarul PSD.

Critica adusă de Siegfried Mureșan

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a criticat dur portofoliul european obținut de prim-ministrul Marcel Ciolacu, descriindu-l ca „lipsit de substanță” și „fără competențe concrete”. Mureșan a subliniat că, deși Marcel Ciolacu promisese obținerea unui portofoliu economic important, România a primit un rol cu un nume impresionant, dar fără atribuții economice esențiale.

„Portofoliul obţinut de prim-ministrul Ciolacu este gol de conţinut, are zero competenţe concrete şi este opusul a ceea ce a promis că va obţine.La începutul verii, prim-ministrul Marcel Ciolacu spunea că România are şanse reale să obţină portofoliul de comisar european pentru Economie - deţinut în prezent de fostul prim-ministru al Italiei, Paolo Gentiloni - şi şi-a asumat public obiectivul de a obţine postul respectiv”, a afirmat Siegfried Mureşan.

El a subliniat că portofoliul actual nu va influența domenii cheie precum economia, coeziunea și investițiile, ci se concentrează pe aspecte sociale.

„Ca atare, UE nu va lăsa lupul de pază la oi când e vorba de comisariatul pentru Economie, cu responsabilităţi pe disciplină fiscală”, a precizat liberalul.

Mureșan a concluzionat că acest rezultat este mai degrabă un eșec decât o victorie, considerând că România avea nevoie de un comisar cu impact real în domeniile care contează cel mai mult.

„De aceea, portofoliul obţinut de Marcel Ciolacu nu este o victorie, ci este un eşec. România nu avea nevoie de un comisar cu o funcţie onorifică, ci de un comisar care poate influenţa deciziile pe domeniile care contează cel mai mult pentru România”, a subliniat Siegfried Mureşan.

Cine este Roxana Mînzatu, care va ocupa funcția de vicepreședinte al CE

România a obținut, în premieră, o poziție de vicepreședinte al Comisiei Europene, funcție ce va fi ocupată de Roxana Mînzatu. Anunțul a fost făcut marți de Ursula von der Leyen, iar Mînzatu va gestiona portofoliul „Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie”. Acest portofoliu este unul dintre cele mai importante, având responsabilitatea asupra unei părți semnificative din bugetul UE, inclusiv fonduri ca Fondul Social European Plus și Erasmus+.

Europarlamentarul Roxana Mînzatu, în vârstă de 44 de ani, are o carieră remarcabilă în domeniul fondurilor europene și al administrației publice. A absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrative din Universitatea București și a continuat cu studii la Harvard Kennedy School. A ocupat funcții importante, inclusiv cea de secretar de stat și ministru al Fondurilor Europene, și a fost implicată în implementarea proiectelor europene.

Portofoliul său va include responsabilități legislative și coordonarea politicilor în domeniul educației și ocupării forței de muncă, având un impact semnificativ asupra legislației și politicilor sociale din UE.