Guvernul a dat undă verde controversatei mese de protocol pentru 1.000 de persoane, pe care Bolojan a refuzat să o adopte. Recepția, legată de candidatura României la UIT

Executivul a aprobat vineri hotărârea necesară susținerii candidaturii României pentru un nou mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), inclusiv finanțarea unei recepții cu aproximativ 1.000 de invitați.

Executivul a aprobat proiectul respins în ultima ședință a Guvernului Bolojan Foto: FB Guvernul României

Actul normativ fusese retras de pe ordinea de zi a ultimei ședințe de Guvern conduse de Ilie Bolojan, ceea ce a generat un schimb public de acuzații între reprezentanți ai ANCOM și fostul Executiv, potrivit News.ro.

Hotărârea prin care România își poate promova candidatura pentru un nou mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor UIT (PP-26) - programată să aibă loc la Doha, în Qatar, între 9 și 27 noiembrie 2026 - a fost aprobată vineri

Potrivit Executivului, activitățile de promovare vor fi organizate de delegația Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), din care vor putea face parte și reprezentanți ai altor instituții publice, inclusiv ai Parlamentului., potrivit News.ro.

Hotărârea aprobată vineri include și cheltuieli pentru organizarea unui eveniment de protocol destinat susținerii candidaturii României.

„De asemenea, actul normativ aprobă cheltuielile pentru servicii de organizare eveniment, cu respectarea regulilor şi uzanţelor stabilite de UIT, constând în organizarea unei mese tradiţionale oferite, în cadrul recepţiei, pentru aproximativ 1000 de persoane. Finanţarea cheltuielilor va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM aferent anului 2026”, a transmis Guvernul.

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor este agenția specializată a ONU pentru comunicații și tehnologia informației și reunește în prezent 194 de state membre și peste 1.000 de reprezentanți ai industriei și mediului academic.

Adoptarea hotărârii vine după controversa izbucnită săptămâna trecută, când vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, l-a acuzat pe fostul premier Ilie Bolojan că a retras proiectul de pe ordinea de zi a ultimei ședințe de guvern pe care a condus-o, susținând că astfel au fost afectate eforturile diplomatice depuse de România pentru obținerea unui nou mandat în structura de conducere a UIT.

De cealaltă parte, fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a respins acuzațiile și a susținut că disputa a avut la bază finanțarea evenimentului de promovare pregătit de ANCOM, despre care afirma că include o recepție cu aproximativ 1.000 de participanți, program artistic și cadouri de protocol.