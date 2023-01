Ghinea, plătit de USR, partid care primește subvenții de la stat, cu 5.000 de euro pe lună

USR îi plătește fostului ministru Cristian Ghinea, angajat ca șef al unei structuri interne din partid, 5.000 de euro lunar, fiind printre puținii membri beneficiari de leafă de la formațiune. Uniunea primește bani de la stat.

Un document cu sumele cheltuite de Secretariatul General al USR arată că o parte din bani se duc, de la lună la lună, către firma Thinking Ahead Research and Consultancy SRL. În 2022, începând cu ianuarie, aproape lunar au mers către această firmă plăți de aproximativ 25.000 de lei sau 29.000 de lei, cu excepția lunii martie.

Firma are un singur acționar, pe Cristian Ghinea. Tot el este și administratorul. Ultima schimbare la Registrul Comerțului a avut loc în noiembrie 2021, când apare că pe data de 16 Cristian Ghinea ar fi devenit administrator al firmei.

Potrivit datelor din portalul Confidas, cifra de afaceri a firmei din 2021 a fost de 79.184 de lei, având cheltuieli de doar 6.549 de lei și un profit de 70.788 lei. Următoarele date disponibile sunt pentru 2017, când cifra de afaceri a fost de zero lei, fiind făcute cheltuieli de 883 de lei. Nici anul fiscal 2016 nu a fost unul prea bun, fiind o cifră de afaceri de zero lei și cheltuieli de 1.324 de lei. Situația e diferită în 2015, când cifra de afaceri este de 10.870 de lei, iar cheltuielile de 11.839 de lei. În toți acești ani apare că nu au fost salariați.

Potrivit cotidianului „Jurnalul”, SC Thinking Ahead Research and Consultancy SRL era condusă înainte Oana Maria Ganea. Potrivit surselor citate de „Jurnalul Național” Ganea este partenera de viață a fostului ministru de la USR. Aceasta figurează în declarațiile de avere ale acestuia în calitate de coproprietar al unui apartament cu suprafața de 89,1 metri pătrați, situat în București, achiziționat, prin contract de vânzare-cumpărare, în anul 2015.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, de la începutul lui ianuarie Ghinea a prezentat proiectul de finanțare a Departamentului de Politici Publice, o structură care să se ocupe de la strategie la unele mesaje. Potrivit documentului prezentat în Biroul Național al USR la 3 ianuarie 2023, bugetul de salarizare prevedea: 5.000 de euro brut pentru coordonator, 4.000 de euro brut pentru coordonator adjunct, câte 11.000 de lei brut pentru 2 persoane la secretariat și organizare, un expert în politici publice și un expert în mesaje, plătiți cu câte 14.500 de lei, precum și o sumă de circa 90.000 de euro pentru câțiva angajați.

Doar în luna ianuarie 2023, USR a primit de la stat, conform AEP, 3.565.957,01 lei. Formațiunea e beneficiară a subvențiilor de la stat, ca urmare a rezultatelor de la ultimele alegeri locale și ultimele europarlamentare.

Cristian Ghinea a fost printre politicienii care după la ieșirea de guvernare a USR nu au avut unde să se întoarcă într-o funcție publică. Înainte de a ajunge ministru, acesta era eurodeputat, dar a trebuit să-și dea demisia, pentru că ar fi fost incompatibilitate între cele două funcții. Nu este cazul similar cu al deputaților și senatorilor, care își păstrează demnitatea din legislativ în cazul ocupării unei funcții din Executiv. Prin urmare, Ghinea a demisionat spre finalul lui 2021 din funcția de vicepreședinte pentru a se ocupa de un proiect de monitorizare a PNRR.

Reacția lui Ghinea

Fostul ministru a scris despre situația sa, precizând că nu e vreo noutate că e plătit de partid. „Zici că a fi angajat la USR e o crimă în sine. Cât de tăntălău să fii să faci mari anchete și dezvăluiri despre faptul că lucrez la USR când eu am anunțat acum un an asta, cu tot cu remunerație, în mod public. Când am și renunțat la funcția de vicepreședinte, tot public. Și tot eu tocmai am publicat un raport de activitate de 1 an, cu tot ce fac”, a precizat Ghinea, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Potrivit site-ului USR, Departamentul de Politici Publice al USR are în prezent nouă persoane, șeful fiind Ghinea, iar coordonatorul adjunct e Victor Gioasan.