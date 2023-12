AUR se pregătește pentru europarlamentare: George Simion, fotografie cu Giorgia Meloni și audiență la Papa Francisc

George Simion s-a întâlnit cu premierul Giorgia Meloni și a avut o audiență privată cu Papa Francisc, conform unor postări pe Facebook ale liderului AUR.

Liderul AUR s-a întâlnit cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. „Alianță latină cu partidele patriotice din Europa! Rădăcinile noastre ne fac europeni, nu birocrații europeni”, a transmis George Simion, într-o postare pe Facebook cu privire la întâlnirea dintre cei doi.

George Simion ar fi avut și o audiențǎ privată la Papa Francisc, căruia i-ar fi oferit un dar.

„Am dat Sfântului Părinte Francisc o sculptură în cadrul audienței private pe care am avut-o. Sculptorul Balan Fanica din Tibucani, Neamt, are 47 de ani și sculptează de când se știe. Sculptura se numește Gradina Maicii Domnului realizata din lemn de nuc și vita de vie patinat.Ea reprezinta spațiu și spiritul Romanesc prin ideea de familie maternă și dragoste pentru aproape. Lucrarea este abstractizata prezentând mai mult esență dragostei materne decât forma în sine. Natura și ea e prezenta prin arbore care îmbrățișează tot”, a scris Simion pe Facebook.

Liderul AUR a participat, la începutul lunii, la mai multe evenimente ale familiei politice de extremă dreapta, cât și ale celei conservatoare.

Mai exact, George Simion a participat la un eveniment al Grupului Conservatorilor Europeni, familie politică din care fac parte formațiuni care sunt piloni ai unor guvernări, ca Frații Italiei (al Giorgiei Meloni) și Partidul Lege și Justiție (Polonia), dar și la un altul al Grupului Identitate și Democrație, o familie politică etichetată la nivel internațional ca fiind de extremă dreapta.

La primul eveniment, cel din Florenţa, au participat lideri importanţi ai partidelor suveraniste din Uniunea Europeană. Gazda evenimentului a fost Matteo Salvini, preşedinte La Lega, George Simion având și o întâlnire cu acesta.

„Ce putem vedea astăzi în Europa? Infernul! Infernul pentru că avem migranţi ilegali, infernul pentru că avem dezindustrializare, infernul pentru că ne confruntăm cu distrugerea identităţii naturale şi cu declinul creştinismului. Vor să ne interzică să folosim cuvinte precum mama, tata sau patria. Este un adevărat infern. Noi, patrioţii uniţi ai celor 27 de state ale Uniunii Europene, trebuie să fim uniţi pentru alegerile europene de anul viitor. Vrem să apărăm valorile reale ale patriilor noastre: mamă, tată şi copii”, spunea Simion în cadrul unui discurs susținut la reuniune.