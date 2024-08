Firea, prima reacție după ce a fost înlăturată din conducerea PSD: „Nimic nu e pierdut, atât timp cât credința este în picioare”

Eurodeputata PSD, Gabriela Firea, a postat pe Facebook duminică, la o zi de la Congresul PSD la care nu a participat, și în timpul căruia a fost înlăturată din conducerea partidului, un citat al părintelui Arsenie Papacioc.

Ea a ales să nu publice un text direct în care să se lege de faptul că a fost înlăturată din conducerea partidului sau de faptul că a boicotat Congresul partidului din care face parte, ci a distribuit o imagine cu una dintre învățăturile părintelui Arsenie Papacioc, referitoare la faptul că ea încă mai are speranță.

„Nimic nu e pierdut, atât timp cât credinţa este în picioare cât sufletul nu abdică şi capul se ridică din nou”, este învăţătura lui Arsenie Papacioc postată de Gabriela Firea, duminică pe Facebook.

Firea nu a mai publicat nimic în ultimele două zile, deși obișnuia să posteze zilnic. Într-o postare anterioară, ea și-a exprimat sprijinul, atât personal, cât și al PSD București, pentru candidatura președintelui PSD, Marcel Ciolacu, la funcția de președinte al României.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă, că nu consideră că absența Gabrielei Firea de la Congresul PSD are legătură cu pierderea funcției de prim-vicepreședinte. El a subliniat că și alți colegi au fost absenți, potrivit News.ro, și a adăugat că nu există niciun scandal în interiorul partidului.

Întrebat dacă absența Gabrielei Firea de la Congres ar putea fi legată de pierderea funcției de prim-vicepreședinte – funcție preluată de Daniel Băluță – Ciolacu a răspuns că nu crede acest lucru și că au fost și alți colegi care nu au participat.

„Nu cred. Eu o cunosc pe doamna Gabriela foarte bine. Nu cred. Au mai lipsit. A lipsit domnul Ciunt de la Sălaj. Deci, au mai fost colegi care au avut alte activităţi. Am vorbit la telefon, am comunicat. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Şi vă spun: nu este niciun scandal în interiorul PSD. Şi eu eram obişnuit, de obicei, să mai fie anumite scandaluri. De această dată nu este niciun scandal în interiorul PSD şi vă spun şi de ce: pentru că între timp am învăţat, în patru ani, toţi (...) să fim prieteni, să ştim să glumim, să înţelegem că lucrurile sunt într-o schimbare şi să fim maturi. De fapt, acesta este cel mai mare câştig pe care eu, personal, l-am obţinut de când conduc PSD”, a precizat Ciolacu.