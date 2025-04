Emisia postului România TV, suspendată de CNA. Atacuri la adresa lui Crin Antonescu și Sorin Grindeanu

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a votat pentru suspendarea timp de 10 minute a programului obișnuit al postului de televiziune România TV, după o serie de emisiuni în care vizaţi au fost Crin Antonescu, candidat la preşedinţie din partea alianţei PSD-PNL, şi Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor.

Sancţiunea va fi pusă în aplicare joia viitoare, pe 1 mai după cum a subliniat Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA, cel care a şi făcut propunerea, potrivit Pagina de Media.

În cadrul emisiunilor respective, s-a relatat pe larg despre viaţa privată a lui Sorin Grindeanu, despre care a spus că ar avea o relaţie intimă (cu detalii foarte specifice) cu Laura Vicol, fostă deputată PSD, implicată în scandalul Nordis.

În ce-l privește pe Crin Antonescu, acesta a fost acuzat că a fost „turnător”.

În cazul Sorin Grindeanu, postul a prezentat o serie de dezvăluiri ale jurnalistului clujean Liviu Alexa potrivit cărora Laura Vicol şi Sorin Grindeanu ar avea o relaţie, iar Vicol ar fi deja divorţată de afaceristul Vladimir Ciorbă. Tot pe post s-a spus că cei doi şi-ar pregăti de nuntă şi că şi-ar fi rezervat palatul Snagov pentru o zi din luna octombrie unde ar avea loc nunta.

În timpul emisiunilor, pe burtiere se regăseau titluir precum „Grindeanu, înnebunit de jocurile sexuale cu neveste la mese”,

„Ce spune Grindeanu despre nunta cu Laura Vicol”,

„Combinaţia-şoc Vicol-Grindeanu: Banii Nordis”.

Campania anti Grindeanu-Vicol a fost la România TV, cu mici excepţii, oră de oră sub formă de ştiri, analize şi comentarii, arată raportul de monitorizare al CNA.

Discuțiile din cadrul emisiunilor au început să degenereze în momentul în care jurnalistul Dragoş Bistriceanu a pus următoarea întrebare:

„Atât vreau să te întreb, Liviu. E interesant, e un pic contradictoriu. Spui că domnul Grindeanu „e amator de savarină”, ca să citesc tot din ancheta ta. În acelaşi timp ne spui că o va lua de soţie pe Laura Vicol. Adică, cum? Cum vine asta?”

Întrebare la care Liviu Alexa răspunde: „Îi place foarte mult delicatesele domnului Grindeanu. El a mai fost anturat şi a mai scris despre asta cu una dintre prietenele, să zicem, din gaşca doamnei Vicol. Nu mai n-are sens să dau detalii, că cert este că îi place să meargă la cofetărie. Asta putem să spunem.”

Într-o altă emisiune, moderatorul Victor Ciutacu a afirmat:

„Întâlniri pline de sex...doamnelor şi domnilor, de emoţie, ştiu, aş vrea să pun o întrebare. Sunt tulburat total pentru că pe mine m-a învăţat activitatea de privitor la televizor, domnule Chiriac, uitându-mă la regele nostru Dan Diaconescu, că el ne-a făcut oameni pe toţi în ţara asta ne-a lăsat moştenire o ţară de... Sunt întrebări la care lumea refuză să răspundă. Cum ar fi, domnule, domnul Grindeanu, aveţi sau nu priapism? Că de aici s-a pornit toată cavalcada asta.”

„Astfel de acuzații se fac şi pe postul România TV dar şi pe alte posturi

Roxana Niculescu, director de programe România TV, afirmă că nu a fost decât „astfel de acuzaţii aduse candidaţilor se fac şi pe postul România TV dar şi pe alte posturi, dar ştiu, Consiliul Naţional al Audiovizualului răspunde doar la reclamaţii. Cunosc acest lucru”, în contextul „campaniei atipice” de anul acesta.

Referitor la domnul Crin Antonescu au fost prezentate toate punctele de vedere aflate în dezbatere pe parcursul celor trei zile. Este vorba despre fix trei zile în care s-a discutat acest subiect. (...) La emisiunile de dezbatere din această perioadă au fost reprezentanţii candidatului Crin Antonescu. Că au fost de la PSD sau de la PNL au fost prezenţi în emisiuni.

Referitor la documentele prezentate de foşti consilieri prezidenţiali, nu cred că noi, mă refer strict la cei care lucrează la România TV, pot pune la îndoială documente din perioada de mandat a lui Traian Băsescu”, a explicat acesata/

Despre subiectul Grindeanu-Vicol, Niculescu a subliniat că acolo a fost vorba „despre viaţă privată şi este vorba despre cu totul şi cu totul altceva”

Legat de subiectul Grindeanu- Vicol, directorul de programe al România TV a afirmat: „Suntem obişnuiţi pentru că suntem toţi trăitori ai acestor vremuri, povestea cu fotografiile este veche. Au făcut carieră şi s-au întâmplat foarte mult lucruri în urma unor fotografii. Singurul lucru pe care într-adevăr pot să spun chiar că îl detest este referitor la, nici nu vreau să o numesc posibilă, discutată poveste de dragoste între Laura Vicol şi Sorin Grindeanu şi modul în care ea a fost prezentată şi discutată în special de către cel de la care am preluat într-o primă etapă informaţiile şi anume Liviu Alexa.

Acolo, da, este vorba despre viaţă privată şi este vorba despre cu totul şi cu totul altceva. Ceea ce nu ne-a plăcut pe vremea lui Traian Băsescu şi a Elenei Udrea, iată că noi acum venim cu această poveste”, a explicat acesata.

Roxana Niculescu a continuat: „În rest, scandalul Nordis şi implicarea politicienilor în scandalul Nordis nu cred că este discutabilă. Aşa cum fotografiile, de ce au fost făcute publice, iarăşi nu cred că putem să spunem că nu trebuiau date fotografiile cu pricina. Laura Vicol are o singură problemă: că am spus că a divorţat de domnul Ciorbă. Nu am spus noi, a spus Liviu Alexan. Da, într-adevăr noi l-am găzduit pe Liviu Alexa şi da este un lucru pe care nu îl ştim, nu îl putem proba. Dezavuez modul în care noi am prezentat viaţa privată a familiilor Grindeanu şi Vicol Ciorbă.”

Întrebată de unul din membrii CNA de ce au considerat să dea informaţii legate de numărul şi calitatea întâlnirilor sexuale presupuse dintre Laura Vicol şi Sorin Grindeanu, Niculescu a răspuns că nu există dovezi, în ciuda afiramțiilor.

„Ce dovezi credeţi că putem avea? Intrăm într-o zonă....(...) Aceste infromaţii au fost spus fix la nivelul la care îl spuneţi şi dvs. A fost spus prima dată la România TV în emisiunea Andreei Creţulescu şi aţi văzut foarte clar că a existat intervenţie şi din partea Andreei Creţulescu şi din partea lui Dragoş Bistriceanu care era şi el în studio, după care o singură dată au mai fost spuse, mult mai nuanţat, tot într-o intervenţie a lui Liviu Alexa, la Victor Ciutacu. Referitor la probe pentru astfel de relaţii, îmi pare rău, dar...”, a afirmat aceasta.