Emil Hurezeanu recunoaște că i s-a propus să candideze la președinție

Ambasadorul României în Austria, Emil Hurezeanu, a declarat, duminică seară, că i s-a propus să candideze la Preşedinţie, dar a declinat propunerea, motivând că nu poartă "pălării mult mai mari" decât îi permite capul.

"Am declinat propunerea, am fost testat şi am spus nu. Nu port pălării mult mai mari decât îmi permite capul", a spus Hurezeanu, care a venit la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă va fi ministru de Externe, acesta a răspuns: "Mi s-a propus. Să vedem".

Potrivit surselor, Crin Antonescu este favoritul pentru a candida la alegerile prezidențiale.

Acesta a confirmat, duminică, existenţa unei discuţii pentru candidatura sa la prezidențiale din partea coaliţei pro-europene.