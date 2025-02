Elena Lasconi face glume despre relaţia sa cu Nicuşor Dan: „Eu îi sunt fidelă soţului meu”

Liderul USR, Elena Lasconi, a negat informaţiile privind faptul că propriul partid nu i-ar fi susţinut candidatura la preşedinţie. „Unele cred că sunt minciuni, unele cred că sunt manipulări”, a spus aceasta.



„Am auzit şi eu de la televizor că ar fi mai multe tabere, aşa cum am auzit de la televizor, anul trecut, că eu nu am susţinere în partid, deşi m-au votat atât de mulţi colegi de-ai mei şi la Congres şi şi pentru candidatura la prezidenţiale. Eu nu am aflat asta, văd şi eu în presă că există tot felul de... eu unele cred că sunt minciuni, unele cred că sunt manipulări”, a afirmat Elena Lasconi, citată de News.ro.

Elena Lasconi a făcut și o glumă despre relația sa cu Nicuşor Dan.

„Dacă-mi permiteţi o glumă vizavi de relaţia mea cu Nicuşor Dan, eu îi sunt fidelă soţului meu. Dar trecând peste glumă (...) este libertatea lui să candideze, e adevărat, complică lucrurile. (...)Dar eu îi doresc mult succes lui Nicuşor, nu o să mă apuc niciodată să îl toc pe Nicuşor pentru că aşa vrea presa”, a spus Lasconi.