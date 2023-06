Deputatul Dumitru Coarnă s-a înscris în grupul parlamentar AUR

Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a anunțat, luni, că s-a alătura Alianței pentru Unirea Românilor și va reprezenta grupul parlamentar al acestui partid în Camera Deputaților, potrivit Agerpres.

"Începând de astăzi, 19 iunie, reprezint grupul parlamentar AUR în Camera Deputaţilor", a spus Coarnă în plenul forului legislativ, arată sursa citată.

Dumitru Coarnă a fost exclus din PSD după ce a participat la finalul lunii martie a anului trecut la o întâlnire la Ambasada Rusiei.

„O să luăm act de aceste documente şi cred că domnul Coarnă a depăşit o linie roşie, având un dialog cu un stat agresor şi asupra unui stat suveran. Este exclus ca eu să îmi schimb poziţia în ceea ce priveşte pe domnul Coarnă”, a declarat Marcel Ciolacu la acea vreme despre Dumitru Coarnă.

Președintele PSD a subliniat că „un membru al PSD nu avea ce căuta la Ambasada Rusiei”.

Dumitru Coarnă a precizat după anunțul făcut de Marcel Ciolacu că se arată surprins de decizia de a fi exclus din partid.

„Propunerea dumnealui o respect, dacă aceasta este dorinţa dumnealui sau a partidului. M-a luat prin surprindere şi pe mine acest lucru. Eu nu am nicio problemă dacă PSD doreşte să mă excludă, domnul Ciolacu. Foarte bine. Respect decizia. Chiar m-a luat prin surprindere. O să rămân independent, dacă voi exclus. Nu am niciun proiect, nu am discutat cu nimeni”, a declarat Coarnă, potrivit sursei citate.

Deputatul a precizat la acea vreme că a fost prezent la ambasada Rusiei pentru a transmite un mesaj de evitare al războiului din Ucraina.

Diana Şoşoacă, Dumitru Coarnă (PSD), Mihai Lasca şi Francisc Tobă s-au întâlnit pe 30 martie 2022 cu ambasadorul Rusiei la București. Parlamentarii români şi-au exprimat deschiderea pentru negocieri de pace în „Casa Poporului” şi o eventuală poziţie de neutralitate a ţării noastre, în contextul războiului din Ucraina. Preşedintele PSD a anunţat că va propune excluderea lui Dumitru Coarnă din partid.