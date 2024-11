De ce victoria lui Donald Trump ar putea duce la expulzarea Prințului Harry, stabilit în SUA: „A trădat-o pe Regină. Asta este de neiertat”

Câștigarea alegerilor de către Donald Trump ar putea deschide ușa pentru publicarea dosarelor confidențiale de imigrare ale Prințului Harry, după ce administrația Biden a blocat acest proces.

O eventuală președinție Trump ar crește șansele ca Heritage Foundation să câștige licitația pentru a obține documentele Ducelui de Sussex, care până acum au fost păstrate private de guvernul SUA.

Nile Gardiner, directorul Centrului Margaret Thatcher pentru Libertate al Fundației Heritage, a declarat pentru DailyMail.com că există acum o „posibilitate puternică” ca think tank-ul să poată face apel cu succes la decizia de a păstra dosarele confidențiale. „Cred că există o mare posibilitate ca acest lucru să se întâmple. Este prerogativa președintelui”, a spus Gardiner, subliniind că protecția oferită de Casa Albă lui Harry va lua sfârșit după inaugurarea lui Trump.

Disputa legată de imigrarea lui Harry a început după ce acesta a recunoscut, în memoriile sale din 2023, că a consumat droguri recreaționale, un fapt care ar fi trebuit declarat în cererea sa de viză pentru SUA. Heritage Foundation susține că acest lucru l-ar putea face neeligibil pentru intrarea în Statele Unite și a dat în judecată Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS), care a refuzat să dezvăluie documentele de imigrare ale prințului.

În septembrie, un judecător a decis ca dosarele să rămână confidențiale, dar Heritage Foundation a contestat această decizie. „Este în interesul poporului american ca administrația Trump să elibereze dosarele prințului Harry pentru examinarea publică și Harry ar trebui să fie tras la răspundere”, a afirmat Gardiner.

„Dacă Harry nu are nimic de ascuns, el ar trebui să sprijine publicarea dosarelor”, a adăugat el, considerând că acest demers ar trimite un mesaj puternic despre aplicarea legii în mod egal pentru toată lumea.

De asemenea, Gardiner a punctat că protecția oferită de Casa Albă lui Harry de către administrația Biden se va încheia după inaugurarea lui Trump, deschizând astfel calea pentru publicarea dosarelor. „Eliberarea dosarelor de imigrare ale lui Harry ar trimite un mesaj foarte puternic cu privire la aplicarea statului de drept în mod egal pentru toată lumea”, a spus Gardiner.

Disputa dintre Trump și Prințul Harry datează din campania electorală din 2016, când fostul președinte a numit-o pe Meghan Markle „urâtă” după ce aceasta l-a criticat pe Trump. Trump a declarat ulterior că nu l-ar proteja pe Harry dacă ar câștiga al doilea mandat: „El a trădat-o pe regină. Asta este de neiertat. El ar fi pe cont propriu dacă ar depinde de mine”, a spus Trump.

Într-un interviu cu Nigel Farage, Trump a adăugat că va lua „măsurile corespunzătoare” dacă se va descoperi că Harry a mințit. Eric Trump, fiul fostului președinte, a mers chiar mai departe, afirmând că tatăl său l-ar deporta „cu plăcere” pe Harry și că „nici Marea Britanie nu l-ar vrea”.

Chris Edelson, profesor de guvernare la American University, a declarat pentru DailyMail.com că Trump ar putea expulza pe Harry din SUA, chiar dacă „nu într-un sistem normal”. „Președintele poate face ce vrea atâta timp cât oamenii sunt de acord cu asta”, a spus Edelson.

Michael Wildes, un avocat specializat în imigrație din New York, a adus o altă perspectivă, susținând că Trump ar putea trata cazul lui Harry într-o manieră „mai sofisticată”, având în vedere statutul regal al prințului. „Ar putea să-l grațieze pe prinț de orice infracțiuni interne. Am lucrat personal cu dl Trump în chestiuni foarte delicate legate de imigrație în trecut și el are literalmente o carte Trump în aceste chestiuni”, a spus Wildes.

Wildes a adăugat că, în cazul în care Harry ar avea o viză revocată, ar avea doar câteva zile la dispoziție pentru a părăsi SUA, dar dacă ar avea o „carte verde”, ar putea beneficia de un proces special de imigrare cu „o apărare foarte puternică”.

Melissa Chavin, o avocată britanică specializată în imigrație, a subliniat că, în cazul în care Harry ar fi în SUA cu o viză A-1 (pentru șefi de stat), Trump ar putea lua măsuri drastice, inclusiv să-l declare „persona non grata” și să îl expulzeze fără cale de apel. „Dacă Trump vrea să fie foarte răzbunător, ar putea face asta. Acesta este cel mai înfricoșător lucru care i s-ar putea întâmpla lui Harry”, a spus Chavin.