Parlamentarii POT se opun sancțiunilor pentru absențe nemotivate: „Loviţi în colegii care sunt bine intenţionaţi”

Parlamentarii Partidului Oamenilor Tineri (POT) s-au abținut de la votul privind sancționarea aleșilor care absentează nemotivat, argumentând că măsura ar putea afecta și parlamentari bine intenționați.

Senatorul POT, Gheorghe Vela, a explicat în plenul reunit al Parlamentului că există situații în care absențele nu sunt justificate corect în sistem, deși unii parlamentari participă online, potrivit Antena 3.

„Sunt situaţii când din diferite pricini colegii noştri nu pot să participe fizic la şedinţele celor două Camere sau la un plen comun, dar ei intră în online şi sunt şedinţe în care nu se votează şi se ia de depunerea unei moţiuni de cenzură, de anumite note care sunt aduse la cunoştinţa plenului Camerei sau la cunoştinţa plenului comun. Eu am trecut printr-o astfel de situaţie în data de 10 februarie, când am avut o zi foarte încărcată, am fost prezent la Biroul Permanent, la o şedinţă a Comitetului liderilor, la o şedinţă specială a Comitetului liderilor, la un Birou permanent al camerelor reunite şi la urmă nu am fost luat ca prezent în ziua respectivă”, a declarat senatorul POT.

El a subliniat și cazurile medicale, în care parlamentarii nu pot fi prezenți la ședințe pentru că sunt „pe un pat de spital”. „Vreau să spun că e uşor să nu pui pe cineva prezent şi totuşi tu ai fost prezent online, dar în realitate asta nu înseamnă că situaţia factuală şi concretă a fost cea adevărată. Deci eu aici vă supun această chestiune: fiţi prudenţi, că loviţi în colegii care sunt bine intenţionaţi şi care sunt sancţionaţi poate câteodată pe nedrept. De aceea, cel puţin grupul POT votează abţinere, deşi ar trebui să votăm împotrivă cu toţii”, a adăugat Vela.

În ciuda opoziției POT, plenul reunit al Parlamentului a adoptat modificarea Statutului senatorilor și deputaților, cu 337 voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 51 „abțineri”. Conform noilor reguli, parlamentarii care absentează nemotivat vor pierde 5% din indemnizație pentru fiecare zi de absență.