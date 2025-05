CTP: „Românii românoși votează într-un glas cu Budapesta, românii maghiari votează cu Bucureștiul”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a apreciat drept „extraordinară” atitudinea UDMR și a președintelui formațiunii, Kelemen Hunor, care a subliniat sâmbătă că „Simion nu este nici suveranist, nici creștin”, după ce premierul maghiar Viktor Orban l-a lăudat pe George Simion pentru discursul „suveranist” și „pro-creștin”.

„Îmi amintesc cum, la finala cupei Davis România-SUA, București, 1972, nepotul lui Davis a spus: „I`m very happy to be here, in Budapest!”. Urmat apoi, de-a lungul anilor, de alți străini care au făcut aceeași confuzie, Budapest-Bucharest. Extraordinară atitudinea maghiarilor din România, a UDMR, a președintelui Kelemen Hunor. În turul 1, dl Kelemen a anunțat sprijinul UDMR pentru candidatul Crin Antonescu. Acesta a fost votat în județele Harghita, Covasna, Mureș, Satu Mare cu eficiență mult mai mare decât la îndemnul PSD-PNL. Acum, dl Kelemen a anunțat opțiunea pentru primarul Bucureștiului Nicușor Dan, ÎN OPOZIȚIE cu susținerea afișată de premierul ungar Viktor Orbán pentru candidatul G. Simion!”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Cunoscutul gazetar și scriitor a concluzionat: „Carevasăzică, românii românoși votează într-un glas cu Budapesta, românii maghiari votează cu Bucureștiul!”.

Kelemen Hunor: „Simion nu este nici suveranist, nici creștin – este anti-maghiar!”

Amintim că sâmbătă, la o zi după ce premierul maghiar Viktor Orban l-a lăudat pe George Simion pentru discursul „suveranist” și „pro-creștin”, Kelemen Hunor, președintele UDMR, l-a acuzat pe șeful AUR că este „anti-maghiar”.

„Simion nu este nici suveranist, nici creștin – este anti-maghiar! Nu vom uita că a dansat pe mormintele bunicilor noștri (n.r. referindu-se la scandalul de la Valea Uzului) și nu vom uita că ne-a atacat, cu sute de procese, limba noastră maternă, steagurile și simbolurile noastre”, a spus Kelemen Hunor într-un mesaj postat în limba maghiară pe contul său de Facebook.

Orban l-a citat pe Simion

Premierului Ungariei, Viktor Orban declarase, într-un discurs ținut vineri, 9 mai, că România și Ungaria contează una pe cealaltă în „luptele lor pentru creștinism și suveranitate” citându-l pe candidatul AUR în alegerile prezidențiale, George Simion, deși UDMR anunțase deja că îl susține pe Nicușor Dan în turul doi al prezidențialelor.

„Ieri, în timpul dezbaterii prezidențiale din România, Ungaria a fost menționată în legătură cu creștinismul. Unul dintre candidați, domnul Simion, a spus următoarele: «Acum este timpul pentru o Europă a națiunilor, o Europă creștină în care vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetățeni europeni». Acest lucru nu a fost spus în Ungaria, ci în România, și noi suntem total de acord. Noi împărțim un destin istoric cu poporul român”, a spus Viktor Orban.