CTP, despre zborurile private de zeci de milioane de lei ale lui Iohannis: „Asta se numește Iohăneală”

Cristian Tudor Popescu a comentat zborurile de 113 milioane de lei, efectuate de Klaus Iohannis cu avioane private de lux și a criticat absența unor rapoarte în care să explice ce a făcut fostul președinte în respectivele deplasări.

Gazetarul a subliniat, într-o ediție specială a emisiunii „România în Direct” de la Europa FM, lipsa de comunicare a fostului președinte cu privire la rezultatele vizitelor externe.

„Trebuie judecat, după părerea mea, în felul următor. Domnule, cât ai cheltuit? Atât. Ai fost în țările cutare, cutare și cutare. Dumneata ești un angajat la stat. Ești angajatul statului român. Iei leafă pentru treaba asta și ai o fișă a postului. Ai cheltuit atât cu deplasările. Foarte bine. La sfârșitul fiecărei deplasări faci o notă. «Am fost în Africa de Sud sau în America de Sud» și în urma acestei vizite s-au realizat următoarele lucruri. Că așa era la comuniști. La comuniști trebuia să dai raport după ce făceai o deplasare. Ți se dădea diurnă, dar trebuia după aceea să justifici într-un raport ce-ai făcut în deplasare. Asta a lipsit cu desăvârșire de la domnul Iohannis”.

„Adică să vină după fiecare deplasare cu lucruri concrete”

Cristian Tudor Popescu a adăugat:

„Trebuia să prezinte: «Am fost cu oamenii de afaceri după mine și s-au încheiat următoarele acorduri comerciale între noi și Republica Mabanga. Am realizat o înțelegere care va duce la scutiri de taxe vamale. Facem o alianță militară. Vom trimite soldați să se instruiască, vom primi armament și așa mai departe». Adică să vină după fiecare deplasare cu lucruri concrete pentru că e de presupus când se duce unde se duce – că el se duce acolo cu un inventar de probleme pe care are de gând să le rezolve”.

Gazetarul a calificat zborurile lui Iohannis în absența unui raport în care să explice ce a făcut în respectivele deplasări drept „Iohănneală”:

„Așa se numește asta. «Iohănneală»”, a spus Cristian Tudor Popescu, potrivit Europafm.ro.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, Administraţia Prezidenţială a desecretizat situaţia costurilor cu zborurile speciale efectuate pentru deplasările externe ale delegaţiilor conduse de preşedintele Klaus Iohannis începând cu anul 2015 şi până în anul 2025.

Potrivit documentului, cele 193 de zboruri dus - întors au costat în total peste 113.000.000 lei.