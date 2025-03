Crin Antonescu susține că Nicuşor Dan nu este deloc „antisistem”: „A întemeiat un partid, este primar în acest sistem, la al doilea mandat”

Candidatul coaliției, Crin Antonescu, susține că Nicuşor Dan nu este deloc antisistem. „A întemeiat un partid, este primarul Capitalei, la al doilea mandat, şi candidează”, susține acesta.

„Cine e antisistem? Domnul Nicuşor Dan nu e deloc antisistem. Domnul Nicuşor Dan intentează procese cu nemiluita de ani de zile la instituţiile şi instanţele statului român, adică ale sistemului, a întemeiat un partid, este primar în acest sistem, la al doilea mandat, candidează. Eu la fel. Suntem toţi în sistem. Eventual, domnul Georgescu, care spunea că desfiinţează tot, să zicem că era antisistem. Nu e nimeni antisistem. Iar mirajul independentului, la fel. Preşedintele României, indiferent cine va câştiga acest titlu, este, prin Constituţie, un independent. Deci noi vom avea un independent la Cotroceni”, a declarat Crin Antonescu, la la B1 Tv.

Crin Antonescu a sugerat că primarul general ar avea legături cu generalul SRI Florian Coldea.

„Mai departe, ce anume lucruri nu se văd. Nu se vede, nu ştiu, nu se vede poate domnul general Coldea? Nu ştiu ce face. Poate că domnul general Coldea nu e preocupat de politică, poate că nu are nicio legătură cu domnul Nicuşor Dan, poate că nu a avut niciodată. Nu se vede. Că dacă se vede un colonel SRI în anturajul electoral al domniei sale, ni se spune: domnule, omul e la pensie şi nu e nimic ilegal. Da, nu e nimic ilegal. Dacă totuşi principalul său sponsor, mentor chiar, cum îl descrie, domnul Păun, să nu greşesc, are totuşi, că se uită, văd, presa la afacerile tuturor, suspiciuni. Vă aduceţi aminte ce a păţit Mircea Geoană, în mod caraghios, el venind de la vârful NATO, bănuit că are relaţii cu ruşii pentru că nu ştiu ce organizator de evenimente avusese nu ştiu ce afaceri cu un rus. Păi de domnul Păun ce să mai spunem?”, a spus Crin Antonescu.