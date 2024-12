Crin Antonescu prevestește o confruntare grea la prezidențiale. Ce spune despre o eventuală candidatură

Fostul șef PNL, Crin Antonescu, este de părere că viitoarea luptă electorală pentru Cotroceni va fi una grea, în cazul unei noi candidaturi a lui Călin Georgescu. Potrivit fostului șef de partid, contracandidatul pro-european trebuie să aibă o convingere fermă în direcția occidentală.

„Să nu uitați că este o confruntare grea din două mari motive. Domnul Georgescu nu este singur. În spatele lui sunt personalități și discursuri ale unor oameni prestigioși din societatea noastră. (...) Nu uitați că de 3-4 ani se construiește zid cu zid acest autosuveranism”, a explicat Crin Antonescu la Digi24.

Potrivit fostului lider liberal, aceste afirmații ajung „vrând, nevrând, exact în ceea ce înseamnă istoria propagandei ruse, discursul Rusiei”.

De asemenea, fostul șef PNL a subliniat că printre calitățile care trebuie să prevaleze în ceea ce-l privește pe viitor șef de stat este „o convingere ferma în direcția occidentală a României, sa o aibă interiorizată”.

„Când vorbim de un potențial președinte e foarte bine să facem distincția între un președinte în exercițiu și un candidat, pentru că aș putea să dau exemplu de foarte buni președinți, nu am să spun nume, care foarte probabil nu ar trece examenul electoral”, a mai explicat Crin Antonescu.

Ce spune despre o candidatură

Întrebat dacă ia în calcul să candideze la prezidențiale, Crin Antonescu a spus: „Nu, am spus foarte clar că de dorit nu îmi doresc. Nu am în agendă așa ceva și de luat în calcul nu am ce să iau. Pe scurt, ca să fiu foarte deschis, dacă cineva mi-ar face o propunere, aș da un răspuns cum e civilizat. Dacă cineva a întrebat ceva, voi da un răspuns. Nu vorbesc sau nu răspund, în orice caz, neîntrebat de când mă știu”.