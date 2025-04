Nicușor Dan a publicat documentele semnate de Crin Antonescu privind înstrăinarea bazelor sportive: „Vă invit să judecați singuri”

Nicușor Dan a publicat mai multe documente despre care afirmă că dovedesc faptul că fostul ministru al Tineretului şi Sportului Crin Antonescu a semnat transferul unor terenuri către Biroul de Turism şi Tranzacţii care apoi „au ajuns la dezvoltatori imobiliari”.

Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare, a solicitat lui Nicușor Dan, în dezbaterea de la TVR, să îi arate documentele.

„Omul minte la un mod patologic, nu are niciun act. I-am cerut aseară acte, nu le-a dat și vă rog în calitate de televiziune publică să nu prelungim acum momentul jenant, să îi cereți documentele domnului Dan și să nu mai ținem lumea cu această speță jenantă. Încetați! Aveți un act, îl produceți. Mințiți total!”, a declarat candidatul coaliției.

Primarul Capitalei a publicat ulterior, în noaptea de marți spre miercuri, o serie de documente pe pagina sa de Facebook.

„Domnul Crin Antonescu cere documentele pe care de altfel i le-am arătat în dezbaterea de luni. Le fac publice și vă invit să judecați singuri. Ce dovedesc ele? Că domnul Antonescu a semnat, ca ministru, transferul unor terenuri către BTT, companie din subordinea ministerului pe care îl conducea. Și că mai apoi acele terenuri au ajuns la dezvoltatori imobiliari. Decizii ale Justiției arată clar că au fost ilegalități în aceste transferuri”, a precizat primarul general al Capitalei.

Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a afirmat că sunt decizii ale justiţiei care „arată clar că au fost ilegalităţi în aceste transferuri”.

„În cazul terenurilor din Herăstrău certificatul de atestare a proprietății terenului a fost anulat în instanță. În cazul bazei BTT Pantelimon Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat că certificatul de atestare a proprietății a fost emis cu încălcarea grosolană nu doar a legii ci chiar a unor expertize și a unor decizii de instanță definitive. Puteți accesa toate documentele în link > https://drive.google.com/.../1ocpAL_fPMsZ...”, a adăugat acesta.

În dezbaterea electorală de luni seară, organizată de Digi 24, Nicuşor Dan l-a acuzat pe Crin Antonescu că a transferat 34 de hectare din domeniul public al statului unor dezvoltatori imobiliari când era ministrul al Sporturilor.

„Am făcut un lucru acoperit legal. Nu am fost informat că vreun procuror îmi cercetează activitatea, niciodată nu am fost acuzat”, a declarat Crin Antonescu.

„Nu cred că la acest nivel cineva poate să afirme că albul e negru şi negrul e alb. Am spus că aţi semnat acte ilegale, am aici două hotărâri judecătoreşti”, a afirmat Nicuşor Dan.