Componența noului guvern, fără UDMR. Când merge Ciolacu în Parlament pentru votul de încredere

Forurile de conducere ale PNL și PSD au votat listele miniștrilor care ar urma să fie trimiși în Cabinetul Ciolacu. De altfel, partidele depun marți seara programul de guvernare și lista finală a miniștrilor, fără UDMR.

Potrivit ultimelor liste agreate de PNL și PSD, ministerele conduse de PSD sunt:

Ministerul Transporturilor - Sorin Grindeanu

Ministerul Fondurilor Europene - Adrian Câciu

Ministerul Agriculturii - Florin Barbu

Ministerul Economiei și Turismului - Radu Oprea

Ministerul Apărării - Angel Tîlvăr

Ministerul Familiei și Tineretului - Gabriela Firea

Ministerul Digitalizării - Bogdan Ivan

Ministerul Muncii - Marius Budăi

Ministerul Sănătății - Alexandru Rafila

Ministerele conduse de PNL sunt:

Ministerul de Interne - Cătălin Predoiu.

Ministerul de Finanțe - Marcel Boloș

Ministerul Dezvoltării - Adrian Veștea

Ministerului Justiției - Alina Gorghiu

Ministerul Culturii - Raluca Turcan

Ministerul Mediului - Mircea Fechet

Ministerul Energiei - Sebastian Burduja

Ministerul Educației - Ligia Deca

Ministerul de Externe - Luminița Odobescu

Cum arată calendarul investirii noului Guvern

După depunerea listei de miniștri de miniștri și a programuluide guvernare, Birourile Permanente Reunite decid calendarul audierilor de miniștri și votul de învestire.

Miercuri, între orele 10.00 și 17.00 vor avea loc audierile, în timp ce votul de învestire ar urma să fie joi. Tot joi a fost agreată, împreună cu Klaus Iohannis, depunerea jurământului miniștrilor la Palatul Cotroceni.

Marcel Ciolacu, desemnat pentru formarea unui nou guvern de Coaliție

Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a fost desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru formarea unui nou guvern.

„După consultările pe care le-am avut astăzi, cred că nu este nicio surpriză, dar acum desemnez pentru poziția de Prim-ministru al României pe domnul Marcel Ciolacu, pe care îl invit să formeze un guvern al Coaliției și să continue munca dedicată, serioasă, eficientă și eficace a Coaliției cu acest guvern care se va forma probabil în scurt timp”, a fost anunțul președintelui Klaus Iohannis.

Liderul PSD ar urma să meargă în Parlament pentru votul de încredere până la finalul săptămânii. Astfel, miercuri ar urma să aibă loc interviurile din comisiile de specialitate.

UDMR spune adio guvernării

Marcel Ciolacu, premierul desemnat, susține că va avea o nouă discuție cu liderii UDMR și PNL, însă, „în acest moment” cei din Uniune „nu sunt în această Coaliţie”. Liderul PSD a anunţat că listele cu noii membri ai guvernului vor fi depuse la Parlament marţi seara.

„După conferinţele de presă o să ne strângem toţi cei desemnaţi, împreună cu domnul Ciucă şi vom vedea dacă continuăm discuţia sau vom depune listele de miniştri şi programe de guvernare. Din punctul nostru de vedere, în acest moment nu sunt în această Coaliţie, dar, repet, seara nu s-a terminat încă. (...) Atât PSD cât şi PNL au făcut două propuneri corecte. Când există deja o majoritate PSD şi PNL, susţinută de grupul minorităţilor, atunci e normal să aiba loc acest schimb şi propunerile să vină din partea acestor două mari partide”, a declarat Marcel Ciolacu după şedinţa liderilor PSD.

Anterior, președintele UDMR a precizat că așteaptă să vadă lista de miniștri și programul de guvernare al Cabinetului Ciolacu pentru a da răspunsul final privind scoaterea lor de la guvernare, dar a subliniat că nu acceptă impunerea unor ministere.

„Colegii din PSD si PNL au spus acum o saptămâna că nu putem continua nici cu Dezvoltarea, nici cu Mediul. Eu am spus că avem rezultate recunoscute și am lucrat transparent, predictibil, profesionist la ambele ministere. Au fost făcute câteva discuții în urma cărora s-a conturat o soluție ca noi să preluăm două ministere noi și noi să renunțăm fara argumente la cele doua ministere pe care le-am condus bine în doi ani si jumatate. Azi am mai facut un pas, să arătăm flexibilitate, să meargă mai departe coaliția. Am zis că mergem cu Mediul mai departe, renunțăm la Dezvoltare, și să preluăm Energia. Nu s-a putut nici această variantă. PNL are dupa negocierile cu PSD ambele ministere”, a afirmat Kelemen Hunor.