Codrin Ștefănescu este „grav bolnav”. Liderul APP se retrage din politică

Președintele interimar al Alianței pentru Patrie (APP) a transmis în timpul Congresului Național Extraordinar al partidului că Codrin Ștefănescu este „grav bolnav” și este posibil să sufere o intervenție chirurgicală, potrivit Libertatea.

„Noi, cei din Alianța Pentru Patrie, la solicitarea expresă a domnului Codrin Ștefănescu, ne-am reunit pe data de 13 ianuarie 2023, într-o ședință a Congresului Național Extraordinar. Domnul Codrin Ștefănescu a prezidat și a condus pe tot parcursul ei, lucrările acestei ședințe extraordinare. Din păcate am aflat vestea cumplită că este foarte grav bolnav și că în perioada imediat următoare va parcurge durerosul traseu al unor investigații și tratamente medicale, existând posibilitatea chiar și a unei intervenții chirurgicale”, a transmis partidul Alianța Pentru Patrie într-un comunicat semnat de Liviu Pop, potrivit sursei citate.

Potrivit lui Liviu Marian Pop, Codrin Ștefănescu va face „tot ce ține de el să izbândească” astfel încât să fie prezent la Congresul Național al APP din luna iulie.

„Domnul Codrin Ștefănescu ne-a asigurat pe toți cei prezenți la Congresul Național Extraordinar al A.P.P. că va lupta pentru viața sa și va face tot ceea ce ține de el să izbândească, pentru a fi prezent la Congresul Național din iulie. Iar noi, familia sa politică din A.P.P., l-am asigurat că îi suntem alături până la capăt, așa cum ne-a spus și el! Orice ar fi!” se arată în mesajul partidului.

Liviu Marian Pop a fost ales, vineri, 13 ianuarie, președinte interimar al partidului Alianța Pentru Patrie, în timp ce Codrin Ștefănescu a fost ales președinte de onoare al partidului fondat de Liviu Dragnea în anul 2022.

Codrin Ștefănescu a anunțat vineri, 13 ianuarie, că se retrage „pentru o perioadă” din politică din motive personale și de sănătate.

„Din motive personale, dar mai ales din motive de sănătate, am decis să mă retrag o perioadă din viața politică. Medicii mi-au cerut și sunt nevoit să le dau ascultare. Proiectul Alianța Pentru Patrie pe care l-am pornit împreună cu mulți dintre voi in urma cu 13 luni, își va continua misiunea de recuperare a României din mâinile trădătorilor și dușmanilor de neam, care prin minciună, hoție si vanzarea a tot intereselor străine, au pus stăpânire pe destinele și viețile noastre”, a anunțat acesta pe Facebook.

„Am predat azi, colegilor mei din APP, un partid al patriotilor români, pregatit și organizat bine in teritoriu să între in lupta decisivă a recuperării României, a demnității, a dreptului nostru de a trăi liber in țara noastră! Am convocat azi un CEx și un congres extraordinar, i-am rugat pe colegii mei să inteleagā situația prin care trec, să-l susțină pe Liviu Pop - fost ministru al educației să preia conducerea partidului, să rămână uniți si hotărați pentru vremurile cumplite ce vor urma”, a adăugat acesta.