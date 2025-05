„POT este un accident care va dispărea”. Claudiu Târziu face praf mișcarea suvernistă. Ce spune despre colaborarea cu Ponta și Antonescu

Claudiu Târziu a făcut o scurtă radiografie a mişcării suveraniste după ce George Smion a pierdut alegerile prezidenţiale în faţa lui Nicuşor Dan.

În cadrul unei intervenţiila PrimaTV de sâmbătă, 24 mai, Claudiu Târziu fost fondator al AUR a întârit o dată în plus faptul că nu intenţionează sub nicio formă să se întoarcă la AUR, cu atât mai mult cu cât este convins că în acest moment partidul este în disoluţie.

Fostul fondator al partidului afirmă că tot mai mulţi membri AUR sunt dezamăgiţi de direcţia în care a fost condus partidul de către George Simion, dar şi de lipsa perspectivei de a participa la guvernare.

„Eu cred că partidul va intra într-o etapă de disoluţie. Pare unit, dar eu îl cunosc foarte bine, am relaţii cu mulţi oameni din partid. Ştiu că sunt frământări foarte mari, că oamenii sunt foarte nemulţumiţi, că partidul nu există, de fapt, ca structuri teritoriale, asta îi nemulţumeşte, în primul rând. Apoi, îi nemulţumeşte faptul că au fost ţinuţi cu promisiuni goale”, a descris Claudiu Târziu atmosfera şi viitorul AUR după ce George Simion a pierdut alegerile prezidenţiale.

„Partidul a fost deturnat grav de la drumul lui iniţial”

Întrebat din nou dacă nu vrea să revină în partidul al cărui membru fondator a fost, Claudiu Târziu a fost ferm.

„Este exclus, pentru că eu nu sunt un copil. Eu, când am luat o decizie, am cântărit-o îndelung, am ştiut care sunt argumentele pentru care o iau, nu a fost un moft, nu a fost luată la nervi. Ştiu că nu mai e ceva de reparat acolo, partidul a fost deturnat grav de la drumul lui iniţial şi nu mai poate fi reechilibrat. Eu am încercat din interior cât am putut, dacă mai aveam speranţe că se poate, continuam”, a punctat Claudiu Târziu.

De asemenea, el a vorbit despre noul său proiect politic, Acţiunea Conservatoare, care va fi va lansat oficial la finalul lunii iunie şi în care deja printre membri fondatori sunt şi câteva nume cunoscute de la AUR.

El spune că noua mişcare politică nu urmăreşte să fie „un refugiu pentru migranţi politici”, dar susţine proiectul este deschis pentru „oameni de caracter şi specialişti care împărtăşesc valorile conservatoare” şi care pot contribui la reconstrucţia unui pol de dreapta autentic.

„POT este un accident care va dispărea”

Politicianul a făcut şi o scurtă radiografie a mişcării autointitulată suveranistă, despre care consideră că va pierde tot mai mult teren în viitorul apropiat.

„În opinia mea, în foarte scurt timp, POT, care este un accident, va dispărea. Doamna Şoşoacă are probleme majore în partidul domniei sale, este contestată, i-au plecat dintre oameni, probabil că o să mai plece unii şi va avea un recul cu siguranţă”, a conchis Claudiu Târziu.

„Ponta şi Antonescu au dat o lovitură fantastică democraţiei"

Întrebat în legătură cu o posibilă colaborare cu foştii candidaţi la alegerile prezidenţiale Victor Ponta şi Crin Antonescu, europarlamentarul a declarat că exclude o astfel de idee, pentru că nu vrea să se asocieze cu persoane care poartă tare ale trecului lor politic. În plus, afirmă el, cei doi politicieni au dovedit recent care este potenţialul lor, adăugând că, în 2012, cei doi foşti lideri USL „au dat o lovitură fantastică democraţiei” prin decizia de a-l suspenda pe preşedintele Traian Băsescu.

„În niciun caz, în niciun caz. Eu cred că dânşii şi-au spus cuvântul în politica românească. Ne-au arătat ce au putut. Au fost la conducerea statului român. Unul a fost premier, unul a fost preşedinte interimar şi preşedinte al Senatului. Au avut o alianţă la guvernare împreună. Au dat o lovitură fantastică democraţiei atunci când au creat acel precedent cu suspendarea dublă a preşedintelui în funcţie. Nu că preşedintele Băsescu n-a avut păcatele lui şi n-ar fi meritat să fie suspendat, dar nu pentru argumentele pe care le-au invocat ei. Au făcut un talmeş-balmeş atunci, un haos în ţară, ca şi acum. Nu văd de ce m-aş asocia cu oameni politici care au asemenea tare în trecutul lor politic, pe de o parte, şi pe de altă parte care nu seamănă deloc cu ceea ce vrem noi să facem din punct de vedere politic. Noi am venit cu o politică nouă. Eu vorbeam despre conservatorism în 2000, când lumea nu ştia despre ce e vorba. Iertaţi-mă că sunt lipsit de modestie, dar eu sunt autentic, pentru că de 25 de ani vorbesc despre asta”, a exclus Claudiu Târziu orice colaborare cu Victor Ponta şi Crin Antonescu.