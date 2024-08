Ciucă, răspuns acid la discursul lui Ciolacu: „Miniștrii liberali au deblocat proiectele la care miniștrii PSD taie acum panglici”

Miniştrii liberali ai Transporturilor au deblocat proiectele la care miniştrii PSD taie acum panglici, a afirmat sâmbătă preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.

„Dezvoltarea infrastructurii de transport este prima soluţie în orice plan de creştere economică. Iar asta nu este valabil doar aici, în zona Olteniei, ci în toată ţara. Românii văd că în ultimii ani s-au dat în trafic din ce în ce mai multe segmente de drumuri de mare viteză. Miniştrii liberali ai Transporturilor (precum colegul meu Lucian Bode) au deblocat proiectele la care miniştrii PSD taie acum panglici”, a scris Ciucă pe Facebook..

Potrivit fostului premier, România are nevoie de autostrăzi pentru a se putea dezvolta, pentru că doar aşa se pot lega regiunile între ele şi toată ţara se poate conecta la pieţele mai dezvoltate din vestul continentului.

„Fiecare tronson al unui drum de mare viteză este important şi merită atenţia autorităţilor în materie de finanţare şi autorizaţii, dar şi mobilizarea constructorului. Împreună cu Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, Ştefan Stoica, deputat PNL de Dolj şi vicepreşedintele PNL Robert Sighiartău, am vizitat şantierul primului tronson al drumului expres DEx12 Craiova-Piteşti. Aici am văzut că se lucrează în ritm susţinut şi sper ca această bucată de drum va fi dată în trafic în primăvara anului următor, pentru ca şi Craiova să aibă acces direct la un drum de mare viteză. În toată guvernarea liberală - şi mai ales cât timp am fost premier - reţeaua de transport rutier a avut prioritate. Ca dovadă, în orice proiect de buget de stat începând cu cel din 2020, infrastructura mare a avut parte doar de rectificări pozitive”, a adăugat liderul PNL.

În discursul său de la congres, Marcel Ciolacu a vorbit despre cum ar trebui să arate, în viziunea sa, viitorul președinte. A promis că va continua să dezvolte relațiile cu statele occidentale și că va susține în continuare Ucraina împotriva Rusiei, pe care nu o vrea la granițele României. Însă Marcel Ciolacu nu a ratat ocazia să-l taxeze pe președintele în exercițiu, Klaus Iohannis.

„Avem nevoie de un președinte care să facă politică de stat, nu politica unui partid. Trebuie să depășim epoca în care toți munceau ca să îi fie bine unui singur om. Iar paltonul prezidențial nu mai trebuie aruncat pe spinarea oamenilor”, aluzie la un gest făcut de Iohannis la scurt timp după ce a fost ales președinte.

Dar nu s-a oprit aici. L-a atacat și pe Traian Băsescu, fără să-l numească direct, dar și pe Iohannis. „Timp de 20 de ani, președintele a devenit, dintr-un simbol al speranței doar o sursă de frustrare în societate. Vi s-a promis, mai întâi, că o să «trăiți bine». Apoi, vi s-au tăiat salariile și pensiile. După 10 ani, vi s-a promis o «Românie educată». Și ați primit un sistem de educație eșuat, în care copiii sunt mai expuși la droguri, decât la carte. Adevărul este că onestitatea față de cetățeni a lipsit de la tribuna prezidențială în ultimii 20 de ani. Am avut președinți cărora nu le-a păsat deloc de oameni”, a mai spus Ciolacu sâmbătă.