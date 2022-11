Ciucă își dorește o nouă ședință comună a guvernelor din România și Spania în 2023

Premierul României i-a lansat invitația omologului său spaniol, Pedro Sanchez, pentru organizarea unei noi ședințe comune între guvernele României și Spaniei în anul viitor.

"Având în vedere toate cele discutate şi angajamentele asumate, reiterez, domnule preşedinte, invitaţia ca următorul summit să aibă loc la Bucureşti sau oriunde în România, de ce nu, sunt locuri în România, sunt localităţi în România unde putem să desfăşurăm astfel de activităţi, dacă ne daţi voie să folosim modelul dumneavoastră, şi sper ca anul viitor să putem să ne bucurăm de aceeaşi colaborare fructuoasă şi să desfăşurăm o activitate similară în România. Vă mulţumesc încă o dată şi aştept să ne revedem cât de curând posibil", a afirmat Ciucă, la finalul primei şedinţe comune a Guvernelor de la Bucureşti şi Madrid, desfăşurată la Castellon de la Plana, potrivit Agerpres.

În timpul ședinței comune a guvernelor, Nicolae Ciucă a accentuat importanța continuării demersurilor începute prin semnarea unor memorandumuri de înțelegere în mai multe domenii.

"Este, de asemenea, foarte important să subliniem că au fost semnate aceste memorandumuri, am putut să avem discuţii în şedinţa plenară. Fiecare dintre miniştrii prezenţi au subliniat liniile de efort, liniile de acţiune pe care vor continua să lucreze. Am subliniat, de asemenea, că vor avea loc follow-up-uri în perioada imediat următoare, invitând la Bucureşti pe doamna ministru a Apărării, pe domnul ministru de Interne, rugând, de asemenea, să avem o întâlnire la Madrid prin prezenţa ministrului Digitalizării din România şi, desigur, ulterior, toate aceste chestiuni să se concretizeze în activităţi practice, inclusiv la nivelul Ministerului Muncii, cu doamna vicepreşedinte, la nivelul Ministerului Dezvoltării. Sunt chestiuni de bună practică, de la care noi avem ce învăţa şi, aşa cum am spus şi în şedinţa plenară, îmi doresc foarte mult ca şi la nivelul Ministerului Sănătăţii să existe o colaborare foarte bună, ţinând cont de modelul de sistem de asigurare medicală pe care Spania îl are şi de la care noi avem de învăţat", a precizat premierul României.

La finalul ședinței guvernelor României și Spaniei, miniștrii din cele două țări au semnat mai multe memorandumuri de înțelegere.

Marius Budăi și omologul său, Yolanda Díaz Perez, au semnat un memorandum de înțelegere între cele două ministere.

De asemenea, și Bogdan Aurescu și Jose Manuel Albares au semnat un memorandum de înțelegere între Ministerele Afacerilor Externe. Cei doi au parafat și un memorandum de înțelegere între Institutul Diplomatic Român și Școala Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe, UE și Cooperării spaniol.

Ministrul Petre Daea a semnat un memorandum de înțelegere cu omologul spaniol, Luis Planas Puchades, privind cooperarea în domeniul agriculturii.

De asemenea, și Alexandru Rafila a semnat un memorandum de înțelegere cu ministrul Sănătății spaniol, Carolina Darias San Sebastian.

Un alt memorandum de înțelegere a fost semnat între România și Spania în domeniul culturii, urmat de un alt memorandum între Ministerele de Interne pe linia cooperării în situații de urgență și în domeniul protecției civile.