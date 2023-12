Ciucă: Cei care rătăcesc tot vor vedea unde este cu adevărat liberalismul. Au nevoie de o busolă și un azimut

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat în cadrul unui eveniment că politica liberală are un spectru de cuprindere în toate păturile socio-profesionale și că este convins de faptul că cei care părăsesc partidul se vor întoarce.

„Dacă facem o analiză la tot ceea ce înseamnă spectrul politic de astăzi, dicolo de aceste valori ale PNL, la un moment dat s-ar putea să ajungem la concluziacă cei mai mari adversari ai ai noștri suntem noi. Avem nevoie ca la nivelul fiecărei filiale sa redobândim încrederea în sine și să facem în așa fel încât, cu toate greutățile guvernării să generăm astfel de acțiuni prin care să demonstrăm că “prin noi înșine” trebuie redefinit". PNL este cel mai vechi partid din Europa, avem datoria nu doar față de înaintașii noștri, că nu suntem cu nimic mai prejos decât cei care au făcut România Mare, trebuie sa identificam si sa ne asumăm obiective prin noi înșine. (...) Este limpede că prin noi înșine înseamnă România în UE, alianța nord-atlantică, dar cu tot profilul nostru cultural”, a spus președintele PNL.

Șeful PNL a vorbit și despre cei care aleg să părăsească partidul. „Mi-a venit în minte o pildă din Biblie, pilda fiului risipitor, care după ce a bântuit prin lume, la un moment dat s-a întors tot acasă. Cam tot aşa este şi cu cei care astăzi bântuie prin anumite abordări şi poziţionări, dar în final vor realiza că adevăratul liberalism este la Partidul Naţional Liberal. Şi ştiţi de ce? Pentru că faţă de ei mai are şi ceva în plus, care nu se regăseşte la niciun alt partid. Are sintagma naţional. Prin naţional eu am înţeles patriotism. (…) Sunt convins că la un moment dat, de aceea am zis că uşile sunt deschise, cei care rătăcesc prin lume odată şi odată tot vor vedea unde este cu adevărat liberalismul”, a mai spus fostul premier Nicolae Ciucă, subliniind că aceia „au nevoie de două chestiuni, o busolă şi un azimut”.

„PNL nu e doar partidul antreprenorilor, nu e doar acel instrument politic al mediului de afaceri. În momentul de faţă, mergând prin ţară, sunt liberali şi în mediul urban, şi în mediul rural, sunt şi întreprinzători, dar şi oameni care lucrează la instituţiile statului, bugetari, sunt şi pensionari liberali, sunt şi oameni care lucrează în agricultură. Tot ceea ce înseamnă partea aceasta de politică liberală are un spectru de cuprindere în toate păturile socio-profesionale şi atunci trebuie să ne adresăm tuturor”, a mai declarat Nicolae Ciucă.