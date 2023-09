Ciolacu: Garantez că niciun gram de cereale nu va fi importat pe teritoriul României.

Premierul României, Marcel Ciolacu, a precizat că nu sunt probleme pentru fermierii români în ceea ce privește posibilele importuri de cereale ucrainene, fiind o înțelegere între București și Kiev doar pentru tranzitare.

„Din acest moment, de când Comisia Europeană a luat decizia, niciun kilogram de grâu sau altceva nu a fost importat în România (...) Nu că a interzis Ciolacu.A fost un gentleman's agreement între mine si premierul Ucrainei, pe care l-am respectat amândoi. Nu a mai fost în nicio vamă o solicitare să fie export de cereale din Ucraina în România și am stabilit că azi îmi va trimite propunerea de licențiere să o discutăm. Dacă vor apărea solicitări de export către România voi cere ministerelor Agriculturii și Economiei să facă un ordin comun ca pe o perioadă de 30 de zile să fie prelungită restricția de import a cerealelor”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„Repet, nu există nicio solicitare acum și vreau să îi asigur pe fermieri că nu va mai fi ce a fost acum un an și ceva. Ce rugăminte am avut eu la premierul Ucrainei. Am ajuns la un 2,5 milioane de tone de cereale să tranziteze pe lună România. Nu putem ca 90% din tranzit să fie doar pe rutier. Aici România a făcut niște investiții rapide pe căi ferate și pe Dunăre care nu sunt folosite la potențialul real, chiar aproape deloc la unele puncte de frontieră”, a mai afirmat premierul României.

„Nu există acum nicio presiune pentru fermierii români. Garantez că niciun gram de cereale din cele 4 din interdicție nu vor fi importate pe teritoriul României”, a conchis Marcel Ciolacu.