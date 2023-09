Ciolacu: Nici eu, nici Ciucă nu vom lua decizii cât suntem în funcție pe Pilonul II de pensii

Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurări că nu va exista o decizie care să afecteze Pilonul II de pensii în cursul mandatului său la conducerea Guvernului. Privind amendamentul apărut în documentul transmis de un secretar de stat, șeful Guvernului a spus că nu poate să penalizeze opiniile.

„Amendamentele se aprobă în Guvernul României. În Guvern României nu a existat propunerea. Nici eu, Marcel Ciolacu, președinte al PSD, nici Nicolae Ciucă, președinte al PNL, nu am luat o decizie poltică și nu am avut o discuție pentru naționalizarea Pilonului 2 de pensii. Nici eu, nici Ciucă nu vom lua decizii cât suntem în funcție pe Pilonul 2 de pensii. Decizia politică e una clară: nici nu am avut de gând, nici nu am avut o discuție serioasă. Cred că e suficien de clar. (...) Nu am avut discuții cu domna Pescaru, nu am văzut documentul”, a explicat șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, la interviurile Digi24.

Întrebat dacă vor exista repercursiuni, premierul a precizat: „Că cineva are o propunere, discuție, presupun că suntem în 2023, nu suntem în Evul mediu, nu dăm foc la vrăjitoare, că au avut o opinie. (...) Repersursiuni că ce? că cineva are o opinie. Noi analizăm și vedem dacă este oportună acea propunere. Cum adică să cert lumea că a avut o opinie. Nu înseamnă că trebuie să îndepărtez pe toată lumea care nu gândește ca mine”.

Amendamentul surpriză

Apariția unor prevederi prin care obligativitatea aderării la Pilonul II de pensii nu mai era obligatorie, iar oamenii ar fi trebuit să depună cereri pentru a putea continua să fie contributori la acesta, a agitat apele în interiorul Coaliției.

Niciun lider al Puterii nu a vrut să spună cine e autorul sau cine a venit cu ideea amendamentului, fiind indicată doar Daniela Pescaru, secretar de stat la Finanțe, drept persoana care a salvat ultima dată documentul care a ajuns pe masa grupurilor PSD și PNL miercuri.

Liviu Voinea, omul din spatele amendamentului

Surse politice au precizat pentru „Adevărul” că ideea amendamentului prin care avea loc renunțarea la obligativitatea aderării la Pilonul II de pensii a fost cea a lui Liviu Voinea, fost ministru al Finanțelor Publice (2012-2014), printre sfătuitorii pe zona economică ai PSD.