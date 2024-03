Ciolacu: „Dacă coaliția decide că vom merge separat, PSD va merge cu Firea.” Varianta Piedone, exclusă. Decizia, luată luni sau marți

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat, duminică seară, că în o zi sau două va fi stabilit candidatul comun pentru București sau se va opta pentru candidaturi separate, însă în niciun caz nu se pune problema susținerii lui Cristian Popescu Piedone.

„Eu mă bucur în primul rând pentru că o doamnă este atât de bătăioasă. Și mai arată că are toate calitățile de a fi primar general. Dorește să lupte pentru crezul domniei sale. Consideră că este cea mai bună candidată pentru Primăria Generală. De ce să mă deranjeze acest lucru? Dimpotrivă, mă bucur de abordarea pe care a avut-o Gabriela Firea. Nu mă atacă personal. Nu suntem la balet, nici la grădiniță. Suntem într-o lume politică. Suntem colegi, nu ne-am jignit niciodată, nu am avut atacuri suburbane. A spus domne, înțelegeți că eu mă consider cea mai bună candidată. Și are dreptate. Este cea mai bună candidată a Partidului Social Democrat pentru funcția de primar general. Decizia, în schimb, o luăm în interiorul coaliției. Dacă coaliția decide că vom merge separat, PSD va merge cu Gabriela Firea. Dacă decidem că avem un candidat comun, va fi altă persoană, nu Burduja și nici Gabriela Firea și nici Piedone”, a afirmat Ciolacu, în interviul de la Digi24.

„Ce pot să vă spun cu siguranţă este că atât PSD cât şi PNL nu vor susţine candidatura domnului Piedone, vom avea candidaţii noştri sau candidatul nostru comun. Nu am stabilit încă exact când vom avea şedinţă de coaliţie, domnul Ciucă este acum pe avion. O să stabilesc cu dânsul exact când vom avea coaliţia, mâine sau poimâine. Cu toţii avem în acest moment măsurătorile şi alternativele pentru a lua o decizie şi cu certitudine vom lua o decizie”, a completat Ciolacu, potrivit Agerpres.

Discuții despre independenți

Liderul PSD a recunoscut faptul că au fost discuții atât cu arhitectul Tiberiu Florescu, dar și cu medicul Cătălin Cîrstoiu. „În ce priveşte candidatul pentru Bucureşti, e normal ca presa să caute persoana, numele. Abordarea noastră a fost una total diferită în acest moment. Categoric, contează managerul, cel care va coordona. Au fost discuţii despre domnul profesor Florescu (Tiberiu Florescu - n.r.), am avut întâlniri cu domnul profesor Florescu şi eu şi domnul Nicolae Ciucă. Este persoana cea mai îndreptătiţă să ne spună cum vede viitoarea viziune a Bucureştilor. Dânsul şi-a arătat disponibilitatea de a intra într-o echipă pentru reconstrucţia Bucureştiului. (...) Domnul Cătălin Cîrstoiu este un manager foarte bun la Universitar, este o persoană care este luată în calcul în acest moment ca şi candidat comun", a explicat liderul PSD.