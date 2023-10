Ciolacu anunță că Guvernul vrea să strângă și mai mult cureaua. Ce cheltuieli sunt limitate și unde sunt permise excepții

Premierul României a precizat noile măsuri pe care Executivul le ia pentru a mai stăvili din cheltuielile bugetare, în care România riscă să ajungă la un deficit de 6% din PIB.

„Astăzi, aprobăm o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetară asumată prin Programul de convergenţă. Am spus de la început că statul trebuie să fie primul care face economie. De aceea, limităm şi reducem cheltuielile bugetare până la sfârşitul acestui an. Trebuie să ţinem deficitul sub control şi să nu punem în pericol fondurile europene sau PNRR", a transmis Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern.

Liderul de la Palatul Victoria a precizat că actul normativ nu se aplică cheltuielilor din domeniul sanitar şi din învăţământ. „Dar, să fie şi mai clar: acest act normativ nu se aplică pentru cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuieli cu acţiuni şi programe de sănătate, precum şi în cazul cheltuielilor aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar", a menţionat prim-ministrul.

Marcel Ciolacu a punctat că, de asemenea, limitările nu se aplică în cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, adăugând că, pentru finalizarea acestora, Guvernul va face alocări din Fondul de rezervă.

2.800 de proiecte pe fonduri europene

Conform premierului, Executivul va sprijini finalizarea celor 2.800 de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.

„Nu vizăm astăzi doar reducerea cheltuielilor bugetare, ci şi creşterea absorbţiei fondurilor europene. Sprijinim finalizarea celor peste 2.800 de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile ce trebuie încheiate până la sfârşitul acestui an, prin acordarea de împrumuturi de la Trezorerie către Primării. Mai întâi, în limita sumei de 1 miliard de lei", a explicat Ciolacu.