Ce spune Ciolacu despre o eventuală candidatură la președinția României

Premierul Marcel Ciolacu susţine că nu a luat în calcul până acum o candidatură la preşedinţia României și nici nu aau existat discuții în partid, apreciind că „provocările” pe care le are „sunt suficiente în acest moment”.

„Nu face parte din priorităţile mele şi nu o spun cu nicio falsitate. (...) Eu nu am luat în calcul acest lucru până acum, indiferent cât de mult se discută pe acest subiect. (...) Nu am vorbit în partid, nu am vorbit cu colegii mei acest lucru. Am un job în acest moment, nu simplu, dar nu mă obligă nimeni, ca să nu fiu ipocrit”, a declarat Ciolacu la România TV.

Chestionat dacă şi-a dorit să fie prim-ministru, liderul social-democrat a afirmat că acest lucru nu a fost „un scop” în viaţa sa. „Da, a venit cumva inerţial, nu a fost un scop în viaţa mea, dar cred că provocările pe care le am acum sunt suficiente în acest moment”, a fost răspunsul oferit de actualul premier.

Anterior, în septembrie, liderul PSD afirmat că, în opinia sa, „România trebuie să aibă un preşedinte de stânga”.

„Este evident că marile provocări sunt crizele sociale, echitatea socială. Trebuie să existe - după 20 de ani de preşedinte de dreapta - trebuie să vină un preşedinte de stânga. Sunt mai mulţi colegi ai mei, oameni care nu sunt acum în partid, care pot accede la această funcţie. Eu voi susţine un preşedinte de stânga. (...) Întâi să-mi duc provocările pe care le am şi o să am discuţii cu colegii”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD nu a exclus nici o alianță cu PNL, despre care a arătat că până acum a adus stabilitate țării. „Nu e uşor de realizat, sunt stânga şi dreapta, dar trebuie să recunoaştem că această coaliţie a adus o stabilitate României şi o stabilitate în toată zona mult aşteptată. Uitaţi-vă în Bulgaria - încă nu este foarte stabilă, Austria nu contează foarte mult geostrategic în acest moment, dar România şi Polonia contează imens geostrategic în acest moment", a adăugat Ciolacu.