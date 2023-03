Ce spun Șoșoacă și Simion despre încercarea fraților Tate de a le obține susținerea

Liderul AUR a susținut că a aflat din presă despre încercarea fraților Tate, care, potrivit Reuters, le-ar fi cerut asociaților lor să obțină susținerea a doi parlamentari români: deputatul George Simion și senatoarea Diana Șoșoacă.

Potrivit Reuters, frații Tate le-au cerut asociaților lor să obbțină susținerea a doi parlamentari de dreapta, pe George Simion, președintele AUR, și pe senatoarea Diana Șoșoacă, arată interceptările telefonice transmise instanței de procurorii români.

Contactat de „Adevărul”, șeful AUR a susținut că nu a fost contactat și că a aflat din presă despre intenția celor doi.

„Domnul președinte George Simion a aflat din presă despre presupusa intenție a persoanelor cercetate de a-i solicita ajutorul. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor nu a fost contactat și nu a discutat niciodată cu cei doi cetățeni străini sau cu reprezentanți ai acestora. Ancheta asupra acuzațiilor care li se aduc celor doi cetățeni britanici este exclusiv de resortul justiției. Domnul George Simion nu a exprimat nicio opinie oficială sau personală despre acest caz și nu consideră necesar sau potrivit să se pronunțe cu privire la o procedură judiciară aflată în derulare”, a transmis conducerea AUR.

George Simion a subliniat totodată că nu i-ar fi susținut pe cei doi frați. „Nu m-a contactat nici avocatul nici alta persoana din partea fraților Tate. Nu m-as fi angajat in susținerea lor nici dacă m-ar fi apelat, sunt destui cetățeni români fără apărare, pentru ei sunt eu in Parlament. Pe fratii Tate văd că are cine să îi apere”, a transmis șeful AUR într-un răspuns pentru Adevărul.

Cel de-al doilea parlamentar român către care ar fi indicat frații Tate, senatoarea Diana Șoșoacă, a precizat că nu poate să vorbească, însă a transmis un comunicat de presă, susținând că stenogramele convorbirilor au fost „scoase la comandă” pentru denigrarea și discreditarea sa.

„Nu am nici o îndoială că aceste „stenograme” au fost scoase la comandă pentru a mă ataca și a discredita mesajul meu”, a transmis Șoșoacă.

Frații Tate au încercat să racoleze doi politicieni români

Potrivit publicației, interceptările apelurilor ar arăta că Andrew Tate ar fi dat instrucţiuni către doi asociaţi de-ai săi să le spună politicienilor români Diana Iovanovici-Şoşoacă şi George Simion că este victima unei înscenări şi că dacă l-ar susţine, ar fi „foarte bine pentru carierele lor".

„Spuneţi-le clar: Veţi obţine multe voturi când Tate va spune că le-aţi luat apărarea”, ar fi transmis fostul kickboxer într-o convorbire din 28 ianuarie cu doi dintre asociaţii săi.

De asemenea, publicația a mai relatat că avocatul fraților Tate, Eugen Vidineac, a refuzat să comenteze, invocând că este vorba despre o anchetă în curs.

Articolul a menționat și că nu s-a putut verifica în mod independent identitatea persoanelor din apelurile interceptate și nici nu s-a putut determina dacă a fost făcută vreo presiune asupra politicienilor.