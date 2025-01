Călin Georgescu, prins din nou cu minciuna. Nu a fost invitat la învestirea lui Donald Trump, anunță ambasadorul României în SUA

Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a declarat miercuri că a primit invitația la învestirea președintelui ales al SUA, Donald Trump, dar a ales să o refuze. Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, dezminte, însă, afirmațiile acestuia.

„Nu, am primit invitație și am refuzat. Nu am de ce să mă duc. Mă duc ca om demn să reprezint poporul român cu demnitate și onoare. Nu te duci altcumva. Eu vă spun care este poziția mea. Poziția mea este că a venit momentul să nu mai stăm în genunchi în fața nimănui. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este părintele națiunii române, nu Rotschild și nici Soros. Să ne înțelegem foarte bine. Este problema fiecăruia ce crede. Eu spun doar ce trebuie făcut și în ceea ce cred cu toată ființa mea, și ceea ce crede și poporul român, drept dovadă zecile de mii de oameni în stradă”, a a declarat Călin Georgescu.

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, susține că Georgescu nu a fost invitat la ceremonia de investire a președintelui Donald Trump. Numele lui nu se regăsește printre persoanele invitate oficial de către Comitetul de Inaugurare și de către Departamentul de Stat al SUA.

„Referitor la declarația domnului Georgescu: Domnul Călin Georgescu nu a fost invitat la ceremonia de inaugurare, numele domniei sale nu se regăsește printre persoanele invitate oficial de către Comitetul de Inaugurare și de către Departamentul de Stat al SUA”, a transmis ambasadorul român în SUA, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit ambasadorului, singurele invitații oficiale, adresate în numele președintelui-ales Donald Trump, au fost transmise din partea Comitetului de Inaugurare, prin Protocolul Departamentului de Stat al SUA, exclusiv șefilor de misiuni diplomatice acreditate la Washington.