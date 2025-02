Călin Georgescu pierde teren în fața rivalilor: Crin Antonescu și Nicușor Dan câștigă vizibilitate online

Călin Georgescu, liderul vizibilității online în cursa prezidențială, a fost depășit de Crin Antonescu și Nicușor Dan, care au câștigat teren în ultima săptămână, conform analizei NewsVibe. Scăderea sa se datorează în mare parte declarațiilor despre Ucraina și scăderii atenției media.

Conform unui raport al platformei de monitorizare NewsVibe, analiza vizibilității și impactului candidaților prezidențiali în spațiul online din ultima săptămână arată o schimbare semnificativă, arată datele Informat.ro. Călin Georgescu, liderul în vizibilitate până acum, a înregistrat o scădere în numărul mențiunilor și în impactul său, iar contracandidații săi, în special Crin Antonescu și Nicușor Dan, au reușit să recupereze teren.

Călin Georgescu pierde teren în fața contracandidaților

Chiar dacă Călin Georgescu a continuat să fie cel mai menționat în sursele online influente, diferența față de principalii săi contracandidați a fost mult mai mică decât în săptămânile anterioare. Pe 30 ianuarie, declarațiile sale referitoare la Ucraina, oferite într-un interviu cu Ion Cristoiu, au generat un val de comentarii online, ceea ce a constituit principalul moment de expunere pentru Georgescu. Totuși, în comparație cu săptămânile anterioare, impactul său asupra publicului online a scăzut.

Crin Antonescu recuperează vizibilitate

Crin Antonescu, candidatul susținut de partidele din actuala coaliție guvernamentală, a reușit să recupereze o mare parte din decalajul față de Georgescu. Antonescu a beneficiat de un volum mare de mențiuni online, în special în urma Congresului PSD de duminică și a evenimentelor organizate de UDMR. În acest context, el a reușit să depășească clar vizibilitatea lui Georgescu, înregistrând un număr semnificativ de mențiuni.

Nicușor Dan crește puternic în impactul publicului online

Nicușor Dan, primarul Capitalei, a avut o săptămână în care a înregistrat un impact puternic, mai ales în prima parte a săptămânii. Declarațiile sale pe teme administrative și politice, inclusiv despre implementarea rezultatelor referendumului local și întâlnirea cu Elena Lasconi, au atras atenția online. În zilele de marți și miercuri, Nicușor Dan a fost mult mai vizibil decât ceilalți candidați, beneficiind de o creștere semnificativă a mențiunilor și a impactului public.

Ierarhia vizibilității în ultima săptămână este următoarea:

Călin Georgescu – 2.148 mențiuni Crin Antonescu – 1.530 mențiuni Nicușor Dan – 1.065 mențiuni Elena Lasconi – 454 mențiuni

Impactul publicului online

Deși Călin Georgescu a continuat să fie cel mai menționat candidat, impactul său a fost mult mai scăzut comparativ cu săptămânile anterioare. În schimb, Crin Antonescu a înregistrat un vârf semnificativ de public atins, în special în ziua Congresului PSD. Nicușor Dan a avut un impact deosebit în primele zile ale săptămânii, fiind mult mai vizibil decât ceilalți candidați.

Platforma NewsVibe a observat pentru prima dată în acest an o scădere semnificativă a părții de referințe online la Călin Georgescu, care a scăzut sub 50% din totalul mențiunilor despre toți cei patru candidați. De asemenea, la nivelul impactului, ponderea acestuia a scăzut sub o treime, ceea ce arată o diminuare a atenției acordate de sursele online relevante.

Crin Antonescu și Nicușor Dan au avut cele mai bune performanțe în ceea ce privește vizibilitatea și impactul online, în timp ce Elena Lasconi a avut o scădere ușoară. În general, Nicușor Dan a dublat cotele de vizibilitate față de săptămâna anterioară, atât în ceea ce privește numărul mențiunilor, cât și impactul acestora.

Trenduri tematice în discuțiile online

Analiza a evidențiat principalele teme asociate cu fiecare candidat.