Nicuşor Dan acuză PSD-PNL-UDMR că îl sabotează. „Coaliţia de guvernare duce banii, din nou, către borduri şi paseluţe”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, acuză coaliţia de guvernare că îi sfidează pe bucureşteni, ducând banii „către borduri şi panseluţe”, în timp ce investiţiile serioase rămân fără sprijin bugetar.

Într-un mesaj postat, luni, pe contul său de Facebook, primarul general al Capitalei se plânge că PSD-PNL-UDMR sabotează proiectele importante pentru bucureşteni, ignorând nevoile reale ale cetăţenilor, pentru a finanţa proiecte politice.

În timp ce fondurile pentru „un proiect esenţial”, patinoarul și bazinul de înot Mihai Flamaropol, sunt tăiate, banii merg către „borduri şi paseluţe”, afirmă Nicuşor Dan, care va candida la alegerile prezidenţiale din mai.

„Coaliția PSD-PNL-UDMR taie fonduri pentru proiectele esențiale ale Capitalei, iar patinoarul și bazinul de înot Mihai Flamaropol sunt un alt exemplu clar de sabotaj!

Avem toate avizele și suntem gata să începem lucrările, dar Guvernul a redirecționat bugetul către primarii „de partid”, lăsând Bucureștiul fără susținere pentru dezvoltare.

Investiția necesară pentru acest proiect, care include o arenă sportivă, un patinoar artificial, un centru sportiv multifuncțional, spații pentru recuperare, bazin de înot și multe altele, depășește 100 de milioane de lei.

În loc să sprijine dezvoltarea reală a orașului, Guvernul preferă să finanțeze proiecte politice și să ignore nevoile reale”, a scris Nicuşor Dan pe contul său de Facebook, însoţindu-şi mesajul şi de un filmuleţ făcut în faţa patinoarului Mihai Flamaropol.

În două ore, peste 100 de persoane au lăsat comentarii la postarea edilului-şef al Bucureştiului, multe dintre ele încurajându-l. „Bravo, Nicuşor! Te susţin, iar dacă este nevoie de protest ca Guvernul să înţeleaga că banii nu sunt ai lor, voi fi şi eu prezent”, a comentat o doamnă.

Cu toate acestea, au fost şi comentarii ironice sau chiar dezaprobatoare, în care oamenii îi atrag atenţia că altele sunt priorităţile lor.

„Dacă dvs credeţi că câştigaţi voturi când pledaţi pt patinoar şi arena sportivă, vă înşelaţi. Românii mor de foame, de sărăcie, mor cu zile prin spitale. Altele-s nevoile. Nu patinoar şi arenă sportivă”, a scris cineva.

„Patinoaru ăla e demolat de ani de zile (cred că Firea a început cu demolarea), dar ND acum era gata să înceapă contrucţia. Dacă tot face clipuri cu fantasme, eu sunt nerăbdător să văd clipu’ cu piste de biciclete. Cu miile alea de km pe care fix acu în mandatu 2 voia să le facă”, scrie altcineva, completat ironic de un alt internaut: „Aveți dreptate. «Mens sana in corpore sano.» În lunile de iarnă chiar am mers la patinoar și înot”...