Câciu: Reforma pensiilor speciale se va face. La finalul lunii intră în Parlament. Nu riscăm să pierdem bani europeni

Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Căciu, a susținut că noul proiect pentru reforma pensiilor speciale urmează să ajungă în Parlament la finalul lunii. Totodată, ministrul a dat asigurări că România nu riscă să piardă bani europeni.

„Se va face. Luna aceasta, la final, intră în parlament ultimele amendamente în acord cu decizia CCR. Nu vom pierde. O să vedeți. Nu riscăm să pierdem bani europeni. Avem deja negocierile cu Comisia. Am discutat. Regulamentele spun cu totul altceva decât suspendarea fondurilor europene. Dacă nu am face nimic legat de ceea ce înseamnă ajustarea fiscală, consolidarea fiscal bugetară, am risca o amendă. Dar nu se va întâmpla lucrul acesta. Negocierile au început încă din august. Am fost la Bruxelles împreună cu domnul ministru. Lucrurile sunt într-o zonă în care Comisia a înțeles că avem cheltuieli suplimentare legate de ceea ce înseamnă continuarea acestui conflict din Ucraina”, a spus ministrul, întrebat cu privire la reforma pensiilor speciale și pericolul ca România să piară bani din PNRR.

Adrian Căciu a mai explicat că „sunt cheltuieli care apasă pe bugetele statelor membre. Toată Europa are o problemă din perspectivă economică. Cred că lumea trebuie să pună și în context european. Avem și state europene care și-au depășit țintele de deficit, state puternice. Ce înseamnă? Că economia nu a evoluat așa cum a fost prognozat anul trecut”.

„Evităm recesiunea, e foarte important. Suntem în creștere economică, unele dintre puținele state care are creștere economică în acest an”, a subliniat Căciu.

„Guvernul face o serie de eforturi ca aceste lucruri să se întâmple așa cum vrem pentru România (...) Nu este un context fericit. e complicat. Este un context creat la nivel regional, mondial, chiar țși în America sunt probleme inclusiv cu programarea bugetară, cu modul în care se pot susține cheltuielile pe care și le-a programat guvernul amderican. Vă asigur că lucrează cu toate motoarele astfel încât lucrurile să fie în stabilitate”, a mai dat asigurări Căciu.