Aurescu: Dacă există lucrări de adâncire trebuie să înceteze imediat, nu s-au făcut cu acordul României

Ministrul Afacerilor Externe a explicat, într-o intervenție la Digi24, că instituție pe care o conduce nu are competențe să verifice lucrările de la Canalul Bâstroe, precizând că „aceste aspecte trebuie verificate de autoritățile componente”.

„Eu am spus deja că Ministerul Afacerilor Externe nu are competențe să verifice la fața locului care sunt adâncimile pe Dunăre, pentru că nu avem nici experți și nici specializarea necesară. În schimb, tot ceea ce a ținut de Ministerul de Externe, noi am făcut foarte prompt: am informat Comisia Europeană, așa cum am făcut-o și în anii trecuți – și am fost permanent în dialog cu doamna comisar Vălean, și anul trecut, și inclusiv în aceste zile - că România nu este de acord cu includerea Canalului Bâstroe în rețeaua TEN-T, acea rețea a cursurilor de apă transeuropene. De asemenea, am cerut în mod foarte prompt părții ucrainene să clarifice aceste informații care au apărut public cu privire la gradarea pentru adâncire a Canalului Bâstroe. Am discutat inclusiv cu omologul meu Kuleba, sâmbătă, la Conferința de Securitate de la München și i-am cerut lămuriri. Ulterior au apărut, tot sâmbătă, și lămuririle Ambasadei Ucrainei. Luni am cerut din nou, invitând Ambasada Ucrainei la Ministerul Afacerilor Externe, clarificări pentru informațiile care au apărut între timp. Acum, aceste aspecte trebuie verificate de autoritățile competente”, a declarat șeful diplomației române, la Digi24.

Bogdan Aurescu a afirmat că a solicitat „în repetate rânduri” autorităților ucrainene să înceteze imediat lucrările de adâncire din canalul Bâstroe, dacă acestea există, în situația în care sunt efectuate fără acordul României.

„Este motivul pentru care tot noi am solicitat accesul în Ucraina al navelor AFDJ – “Administrația Fluvială a Dunării de Jos”, care se află în subordinea Ministerului Transporturilor, ca să verifice la fața locului, prin măsurători de specialitate, aceste chestiuni, dacă sunt într-adevăr lucrări de adâncire. Oricum, noi am solicitat foarte clar părții ucrainene, în repetate rânduri, inclusiv în cursul zilei de ieri, că, dacă există astfel de lucrări de adâncire, ele să înceteze imediat, pentru că ele nu s-au făcut cu acordul părții române. Și este foarte grav că, în acest context, apar narative în spațiul public, care susțin că nu ar trebui să mai acordăm sprijin Ucrainei. Asta este o chestiune care este cu totul separată de această discuție legată de Bâstroe, care trebuie să fie rezolvată pin discuții directe între ministerele de resort din cele două țări”, a adăugat acesta.

Bogdan Aurescu a precizat că interpretarea măsurătorilor „durează ceva vreme” și în funcție de rezultatul acestora se vor lua „toate măsurile diplomatice care sunt necesare”.

„Sigur că trebuie să avem aceste măsurători. Măsurătorile, din câte știu, durează ceva vreme, pe urmă există, iarăși, o perioadă în care aceste măsurători trebuie să fie interpretate din punct de vedere științific. Prin urmare, trebuie să așteptăm să vedem care sunt rezultatele acestor discuții tehnice și, respectiv, ale acestor măsurători și, pe urmă, sigur că vom lua, în modul cel mai prompt, toate măsurile diplomatice care sunt necesare”, a explicat ministrul, la Digi24.