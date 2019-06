Un turist a spart codul unui seif ce stătea încuiat de 40 de ani de la prima încercare

Muzeul a chemat în ajutor fierari, a luat legătura cu producătorul seifului, a vorbit cu foşti angajaţi şi în final a găsit o soluţie, renunţând la o izbândă imediată: şi-a provocat vizitatorii să spargă codul.

Ceea ce n-au reuşit experţii a izbutit în urmă cu o lună un vizitator; mai mult, el i-a dat de cap de la prima încercare, spre surpriza tuturor de faţă.

Stephen Mills din Alberta se afla într-un camping cu soţia, cei doi copii şi socrul său.

„Voiam să vedem ce ne poate oferi această comunitate”, a spus Mills. „De fapt muzeul era închis în ziua când am ajuns aici, însă am reuşit să dăm de unul dintre voluntari, Tom Kibblewhite, care l-a deschis special pentru noi şi ne-a condus înăuntru”.

După un tur al clădirii, voluntarul a trecut la pivniţă şi la obiectele aflate acolo, inclusiv seiful misterios.

Acesta a aparţinut hotelului Brunswick din oraş care şi-a deschis uşile la începutul secolului XX, a spus voluntarul cu pricina. Hotelul a fost închis în anii 70, şi odată cu el a fost încuiat şi seiful , iar de atunci nici n-a mai fost deschis.

FOTO CHRIS STEAD via CNN

„Era un fel de capsulă a timpului, nimeni nu avea habar de ce s-ar putea găsi înăuntru, a spus Mills.

În faţa provocării, el a abordat lucrurile în felul următor: şi-a lipit urechea de seif „aşa cum vedem în filme”, iar apoi „M-am uitat la cifru şi am observat că numerele erau între 0 şi 60. Aşa că m-am gândit la seria 20-40-60. Am format apoi o anumită combinaţie, 3, 2, 1, am încercat mânerul …şi s-a deschis!”.

„A fost ghicire pură. Am fost complet uluit. M-am dat înapoi şi m-am gândit: cumpăr un bilet de loterie în seara asta!”, a spus el. Conţinutul seifului a fost însă unul destul de dezamăgitor. „Din păcate înăuntru era cu totul altceva decât ne închipuiserăm. „Nişte documente, cecuri vechi, un carneţel al unei chelneriţe şi o chitanţă emisă de hotel; atâta tot”, a spus el. Documentele erau din 1977, respectiv 1978. Cu toate acestea, încercarea norocoasă a stârnit entuzismul tuturor. „Copiii mei strigau întruna: am spart codul. Am spart codul!”, a povestit el.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: