Teleevanghelistul, Putin şi războiul din Ucraina: Liderul rus „este constrâns de Dumnezeu” să invadeze Ucraina şi să împlinească o profeţie biblică - VIDEO

„Putem spune că Putin este nebun, dar în acelaşi timp, el este constrâns de Dumnezeu. Scopul final al lui Putin nu este acela de a intra în Ucraina, ci de a acţiona împotriva Israelului. Dumnezeu se pregăteşte să facă ceva uimitor şi asta se va împlini”, a declarat teleevanghelistul Pat Robertson, în vârstă de 91 de ani, potrivit salon.com.

„Putin încearcă să întemeieze în Ucraina un loc de refugiu pentru una din armatele ruseşti. După această mişcare, el va merge mai departe, în Turcia, prin strâmtoarea Dardanele. Acest lucru se va întâmpla cu siguranţă. Putin este nebun? Este supărat? Ei bine, poate. Dar Dumnezeu spune: « O să-ţi pun cârlige în fălci şi o să te atrag în această bătălie, indiferent dacă îţi place sau nu». Şi el este obligat, după mutarea în Ucraina, să ajungă în Turcia prin strâmtoarea Dardanele. Urmăriţi Biblia pentru a vedea ce se va întâmpla în continuare”, a mai spus acesta.

Cu toate acestea, Turcia a condamnat vehement invazia Rusiei în Ucraina şi nu a sprijinit acest conflict. În plus, ca ţară NATO, un atac asupra Turciei de către Rusia ar obliga un contraatac al întregii alianţe NATO.

