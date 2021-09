O raţă australiană, inclusă pe lista păsărilor vorbitoare după ce a învăţat să spună „Prostul naibii” VIDEO

Raţa a fost crescută în rezervaţia naturală Tidbinbilla, lângă capitala Australiei, Canberra, în anii 1980, conform New York Post.

Ripper, care avea doar patru ani când s-au făcut înregistrările, se crede că a învăţat fraza de la managerul său.

De asemenea, raţa a învăţat cum să imite zgomotul unei uşi trântite.

Acest caz a devenit punctul central al noii cercetări care analizează înregistrările raţelor moscate pentru a vedea modul în care animalele sunt capabile să dobândească „vocalizarea prin învăţare”.

Cercetătorul Carel ten Cate de la Institutul de Biologie Leiden din Olanda a condus studiul după ce a auzit zvonuri despre raţa vorbitoare australiană.

Ten Cate a găsit referinţele despre raţa vorbitoare într-o carte obscură şi, la început, a fost reticent cu privrire la veridicitatea faptelor. Ulterior el a urmărit imaginile înregistrate de către îngrijitorul australian Peter Fullagar în jurul anului 1987. „Când am citit prima oară, am zis că e un fake, nu poate fi adevărat. Dar s-a dovedit a fi adevărat”.

Deşi pe înregistrare pare să se audă „prostul naibii”, Ten Cate crede că este posibil ca Ripper să spună „mâncare” (prost - fool, mâncare - food; n.r.).

„Îmi imaginez că îngrijitorul lui îi spunea în glumă „Hai c-a venit mâncarea aia nenorocită!” (Okay, here is your bloody food)”, a spus prof. Ten Cate.

Cercetătorul consideră că aceasta ar putea fi prima relatare documentată a unei raţe care imită un om.

Deşi păsarea a fost înregistrată acum 35 de ani, cazul a rămas neobservat de cercetătorii din acest domeniu, până acum ”, a spus Ten Cate. „Aceasta o face o redescoperire foarte specială”, a mai spus cercetătorul.