O capră a fost aleasă primar într-un orăşel cu 2.500 de locuitori

Lincoln, o capră nubiană în vârstă de trei ani, a fost aleasă primar în Fair Haven, un orăşel de 2.500 de locuitori din Vermont, în nord-estul Statelor Unite, scriu The Associated Press (AP) şi The New York Times.

Capra a câştigat scrutinul în faţa altor 16 contracandidaţi, majoritatea căţei şi pisici, dar şi în faţa unui gerbil numit Crystal. Principalul său concurent a fost câinele Sammie, care a obţinut 10 voturi, cu trei mai puţine decât ea. Ceilalţi candidaţi au cumulat 30 de voturi.

Lincoln, care aparţine unui profesor de matematică, îşi va începe mandatul marţi. Animalul va asista la toate evenimentele din localitate şi se va remarca printre ceilalţi participanţi cu eşarfa primarului.

Însă Lincoln va asigura acest post cu titlu onorific. De fapt, Fair Haven nu are un primar oficial, ci un administrator municipal.

