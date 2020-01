Zlatan Ibrahimovic dă startul seriei de goluri în tricoul lui AC Milan. Glume şi voie bună la conferinţa de presă

AC Milan a plecat cu toate cele trei puncte de pe terenul lui Cagliari, graţie reuşitelor lui Rafel Leao (46') şi Zlatan Ibrahimovic (64').

„Ca atacant e important să fii acolo, cât mai aproape de poartă. Mă simt bine, am greşit câteva mingi la începutul partidei, mai trebuie să treacă mai multe meciuri pentru a fi în formă. Am jucat cu doi atacanţi şi cu doi jucători de bandă pentru a împinge echipa mai mult în atac şi tactica a funcţionat. Am luat trei puncte, dar mai avem multă treabă. Când munceşti mult, este şi norocul de partea ta”, a comentat Zlatan Ibrahimovic meciul în care „a spart gheaţa” în tricoul lui AC Milan.

Întrebat dacă se gândeşte la o prelungire a contractului său la formaţia de pe San Siro, în vară, Zlatan Ibrahimovic a glumit: „Doar dacă reuşesc să aduc titlul pe San Siro, atunci se prelungeşte automat!”. AC Milan se află pe locul 10 în Serie A, la 21 de puncte liderul Inter, având un bilanţ de şapte victorii, patru remize şi opt înfrângeri.