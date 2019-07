Zhang, înaintea partidei cu Simona din sferturile de la Wimbledon: „Am amintiri frumoase din meciurile cu Halep“

Zhang e şi ea una dintre surprizele acestui turneu, sportiva din China eliminând pe traseul până în această fază a competiţiei pe favoritele Caroline Garcia sau Wozniacki. După victoria din optimi, 6-4, 1-6, 6-2 cu Yastremska, Zhang a vorbit despre meciul următor.

"Nu m-am consumat prea tare înainte să văd rezultatul meciului dintre Halep şi Gauff. Nu are sens, cât timp nu îmi cunoşteam adversara. De altfel, nu sunt obişnuită să îmi urmăresc adversarele la Wimbledon. Eu ies de obicei în turul secund. Acum vreau să mă bucur de victorie, să mă relaxez. Cu Simona am jucat de câteva ori. Am nişte amintiri foarte frumoase de la acele meciuri. Împotriva ei am obţinut prima mea victorie pe tabloul de simplu de la Australian Open. Sper să mă ridic şi mâine la nivelul momentului”, a declarat Zhang.