Wimbledon sau Roland Garros? Cum a reacţionat Simona Halep când a fost întrebată care dintre cele două trofee de Grand Slam câştigate e mai important

După triumful de la Londra, fosta mare campioană, Chris Evert, i-a adresat Simonei o întrebare cheie: Roland Garros a fost primul turneu castigat, dar, sincer, care e mai important si de ce, între Wimbledon şi Roland Garros?

La auzul întrebării, Simona şi-a lăast capul în palme, apoi a spus: E dificil sa raspund! Primul este mereu primul si nu pot compara, dar si acest turneu e special. Aici s-a nascut tenisul, nu ma gândeam să câştig un Grand Slam pe iarba. În plus, am invins-o pe Serena in finala, iar asta face lucrurile si mai speciale. Dar eu privesc turneele diferit, astfel ca ambele sunt speciale pentru mine!

Simona Halep a câştigat Roland Garrosul în 2018 şi Wimbledonul în 2019.

