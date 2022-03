„Vorbiţi cu regele, vă rog! E la telefon“: Imagini fabuloase după calificarea Marocului la Mondiale VIDEO

Găzduind returul cu RD Congo, după 1-1 în deplasare, în tur, Maroc s-a calificat la pas după 4-1 în retur. Astfel, selecţionerul bosniac al Marocului, Vahid Halilhodžić (69 de ani), a realizat o performanţă istorică: a devenit primul antrenor care a calificat patru naţionale diferite la Mondiale: Coasta de Fildeş (2010), Algeria (2014), Japonia (2018) şi acum Maroc (2022). Ce-i drept, pe când era selecţionerul Coastei de Fildeş, bosniacul a fost concediat înainte de turneul final după rezultate slabe de la Cupa Africii. A păţit la fel şi în Japonia, părăsind banca naţionalei, înainte de CM 2018, de această dată, din cauza unor neînţelegeri cu federaţia.

În Maroc însă, Halilhodžić e omul momentului! Iar după calificarea la Mondialul din 2022 a fost felicitat chiar pe gazon de regele Marocului, Mohammed al VI-lea! Acesta, în vârstă de 58 de ani, a cerut să vorbească la telefon cu Halilhodžić, imaginile de mai jos cu această conversaţie, făcând înconjurul lumii:

Terrific scene in Tunis.



Morocco manager Vahid Halilhodzic and his captain, Wolves center back Romain Saiss, had an intimate moment captured on local & global cameras when speaking on the phone to the King Mohammed VI, after the 4-1 World Cup bound win over DR Congo. #CAF #WCQ pic.twitter.com/lxfwbTpDTM